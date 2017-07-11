Специалисты экологической очистки Минобороны России за месяц собрали почти 1100 тонн металлолома в Арктической зоне



Арктика

Источник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института АрктикаИсточник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института

ЦАМТО, 11 июля. Взвода экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 25%.

Общий объем собранного металлолома составляет почти 1,1 тыс. тонн. Всего в этом году взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктической зоне Российской Федерации.

Кроме сбора металлолома, подразделения Минобороны России по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях военного ведомства и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 г. силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 т. В дополнение к этому на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га.

Всего в 2017 году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота. Взвода ликвидации экологического ущерба сформированы по временным штатно-должностным расчетам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.