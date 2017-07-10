Кто победит в смертельной схватке: американский F-35 или лучшие российские и китайские средства ПВО? (The National Interest, США)



Американский истребитель F-35

Источник: © flickr.com, US Air Force Американский истребитель F-35Источник: © flickr.com, US Air Force

Когда командование ВВС готовится к маловероятному варианту обстановки, в которой американской авиации придется вступить в бой с почти равными ей по силам Россией или Китаем, оно признает, что наибольшую обеспокоенность у него вызывают средства ПВО этих стран. Разработчики самолета F-35 подчеркивают, что хотя никаких конфликтов с этими странами и с покупателями таких средств не предвидится, ВВС хотят быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

Самолеты F-35 из состава ВВС используют крупные полигоны и компьютерное моделирование, готовясь к выполнению боевых задач в условиях противодействия лучших образцов зенитно-ракетной техники китайского и российского производства. Таким образом, ВВС стремятся подготовиться ко всем тем вражеским угрозам, каких можно ожидать в середине 2020-х годов и далее.

Эти проверки нацелены на решение самых насущных проблем со стороны современных систем ПВО, например, российского производства, а также на преодоление потенциальных угроз нового поколения и тех угроз, которые пока не существуют, но могут появиться.

Представители ВВС США объясняют, что в 2001 году, когда была выбрана конструкция единого ударного истребителя, главные угрозы были сосредоточены в Европе - это семейство зенитно-ракетных комплексов С-300. Сейчас же новая техника ПВО появляется не только в России, но и в Китае, а также во всей Азии.

Командование ВВС объясняет, что цифровые зенитно-ракетные комплексы российского и китайского производства могут менять частоты и обладают большой мобильностью.

Наземная угроза со стороны средств ПВО очень серьезна, так как существующие системы, по словам специалистов, обнаруживают самолеты противника на удалении сотен километров.

Далее, в разрабатываемых и в перспективных комплексных системах ПВО применяются более быстрые компьютерные процессоры, интегрированные в единую сеть и способные обнаруживать цели в большем диапазоне частот. Эти характеристики, а также способность засекать самолеты на большем удалении дают средствам ПВО все новые возможности по обнаружению даже малозаметных самолетов, причем в некоторых случаях они делают это при помощи РЛС кругового обзора.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что технологии "стелс" бесполезны против российских средств ПВО. Российские комплексы С-300 и С-400 считаются одними из лучших в мире. Кроме того, издание The National Interest сообщало, что сегодня Россия работает над зенитно-ракетным комплексом С-500, который сможет поражать даже малозаметные цели на удалении до 200 километров.

Когда командование ВВС готовится к маловероятному варианту обстановки, в которой американской авиации придется вступить в бой с почти равными ей по силам Россией или Китаем, оно признает, что наибольшую обеспокоенность у него вызывают средства ПВО этих стран. Разработчики самолета F-35 подчеркивают, что хотя никаких конфликтов с этими странами и с покупателями таких средств не предвидится, ВВС хотят быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

Самолеты F-35 из состава ВВС используют крупные полигоны для проверки своих возможностей по преодолению сегодняшних и перспективных средств ПВО. Но работы предстоит еще очень много, потому что угрозы будущего являются высокотехнологичными, самыми современными, и появляются они очень быстро. По словам конструкторов, здесь в рамках подготовки к противодействию этим угрозам большое значение приобретает компьютерное моделирование и тренажеры.

ВВС планируют в 2018 году представить угрозы и оружие нового поколения на первых занятиях в школе вооружений.

Самолеты F-22 с авиабазы Лэнгли в Виргинии смогут вести подготовку к сценариям воздушного боя вместе с F-35 на базе ВВС Неллис в Неваде.

Пилот F-35 может использовать РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для выявления вражеских средств ПВО и для уклонения от них. Самолетная АФАР использует синтезированную апертуру, позволяющую создавать картину в воздухе и на земле. АФАР также обеспечивает F-35 средствами радиоэлектронной борьбы.

Идея модернизации F-35 предусматривает создание бортовых систем, которые можно будет обновлять с появлением новых угроз и программного обеспечения. Такую аппаратуру как РЛС с АФАР, средства активного радиоэлектронного подавления и защиты и некоторые бортовые системы обработки данных можно будет модернизировать, чтобы они шли в ногу с появляющимися новыми угрозами.

В том случае, если F-35 не сможет в полной мере уклониться от наземных средств ПВО противника, летчику придется задействовать скорость, маневренность машины и свои боевые навыки, чтобы защититься от вражеских ударных средств и систем.

Единый ударный истребитель может развивать крейсерскую скорость более 1 700 километров в час, доводя ее до М=1,6. Говорят, что F-35 по маневренности и скорости не уступает F-15 и F-16, но обладает обширным арсеналом дополнительных функций и возможностей.

В целом ВВС планируют закупить 1 763 многоцелевых истребителя F-35A, и в конечном итоге они составят основу истребительной авиации, насчитывающей две тысячи истребителей. На сегодня в составе ВВС действуют 83 F-35A.

Оружие F-35 и ПО четвертого поколения в борьбе с ПВО противника

В опытно-конструкторском программном обеспечении единого ударного истребителя имеется множество боевых возможностей, которые можно совершенствовать. Каждая из них призвана модернизировать технические характеристики машины. В системе F-35 имеется более 10 миллионов индивидуальных строк кода.

Скоро в ВВС на F-35 появится самый современный вариант программного обеспечения под названием 3F. Но инженеры уже начали работу над новой заменой ПО 4F, которая будет готова к 2020 или к 2021 году. После первой замены ПО новые варианты будут появляться у самолета постепенно раз в два года, чтобы техника ВВС не отставала от возникающих угроз.

По словам представителей ВВС, первая порция бюджетного финансирования ПО Block IV была включена в бюджет 2014 года.

Этот вариант модернизации (Block IV) будет включать уникальные образцы вооружений стран-партнеров, таких как Британия, Турция и ряд государств Европы, заявили представители ВВС.

Block IV также позволит увеличить зону досягаемости оружия американского истребителя. В свои расчеты конструкторы и инженеры Block 4 закладывают возможности по борьбе с теми средствами ПВО и оружием, которые могут появиться у противника в период с 2020 по 2040 годы и даже позднее.

Что касается оружия, то модернизационный вариант F-35 Block IV будет иметь самые современные системы, такие как бомбы малого диаметра (Small Diameter Bomb II) и GBU-54. Эти авиационные средства поражения позволят уничтожать цели противника в движении.

В бомбе малого диаметра Small Diameter Bomb II используется система наведения, работающая в трех диапазонах: инфракрасном, миллиметровых волн и лазерном. Комбинация этих датчиков позволяет оружию отслеживать и поражать движущиеся цели в любых метеорологических условиях.

Новое поколение ПО 4F станет развитием предыдущих систем программного обеспечения самолета.

В Block 2B используются идеи современных оружейных тренажеров, возможности систем автоматической передачи данных, а также интегрированные системы обнаружения из более раннего ПО Block 2A. Block 2B позволил истребителю оказывать непосредственную авиационную поддержку и осуществлять пуски ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM (усовершенствованная ракета класса "воздух - воздух" средней дальности), JDAM (управляемые бомбы с обычной БЧ) и GBU-12 (бомбы лазерного наведения).

После Block 2В появился Block 3i, который позволяет еще больше усовершенствовать боевые возможности самолета. А Block 3F будет обладать усовершенствованными возможностями для подавления систем ПВО противника.

Block 3F усовершенствует средства доставки оружия F-35 к цели, и самолет обретет возможность сбрасывать бомбы малого диаметра, 500-фунтовые JDAM и производить пуски ракет "воздух - воздух" малой дальности AIM 9X.

AIM 9X состоит на вооружении в ВВС и ВМС, и имеет тепловую систему наведения.

Недавно F-35 впервые применил ракету AIM-9X Sidewinder на Тихоокеанском морском испытательном полигоне, о чем сообщили официальные лица из Пентагона.

Согласно заявлению ВВС, самолет F-35 взлетел с авиационной базы Эдвардс (штат Калифорния) и произвел пуск ракеты с высоты 1 800 метров.

В рамках программы F-35 разрабатывается и оружие для ведения стрельбы со смещением от линии визирования. То есть, такое оружие сможет поражать цели, находящиеся не перед самолетом, а имеющие большие бортовые углы.

По словам представителей военного ведомства, у AIM-9X улучшена маневренность благодаря управлению вектором тяги, а также реализована интеграция с нашлемным дисплеем, что позволяет вести борьбу с целями с большим смещением от линии визирования.

25-миллиметровая пушка самолета F-35

Единый ударный истребитель F-35 завершил первые воздушные испытания 25-миллиметровой пушки Gatling, размещенной в левом крыле самолета. По словам представителей Пентагона, испытания проходили 30 октября 2015 года в Калифорнии.

"Это было первое из серии испытаний, проведенное с целью функциональной оценки в полете встроенной пушки истребителя F-35A калибра 25 миллиметров при выполнении различных задач в разных условиях", - отмечалось в опубликованном в то время заявлении военного ведомства.

Пушка Gatling существенно повысит возможности многоцелевого истребителя, позволив ему эффективнее вести воздушный бой и оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам.

Это оружие с индексом GAU-22/A сконструировано и установлено на самолете таким образом, чтобы он сохранял свои характеристики малозаметности.

Четырехствольная скорострельная авиационная пушка калибра 25 миллиметров предназначена для ведения стрельбы по противнику с большой плотностью поражения и для быстрого уничтожения целей. Согласно заявлению компании General Dynamics, пушка может делать 3 300 выстрелов в минуту.

"Из четырехствольной 25-миллиметровой авиационной пушки GAU-22/A было сделано три очереди: одна 30 патронов и две по 60 патронов. При размещении пушки в планере самолета инженерам пришлось спрятать ее внутри, чтобы уменьшить эффективную поверхность рассеяния до момента начала стрельбы", - говорится в заявлении Пентагона.

Первый этап испытаний включал 13 наземных стрельб, проведенных в течение трех месяцев. Цель испытаний состояла в проверке сопряжения пушки с самолетом F-35A.

"После этой проверки испытательной команде разрешили приступить ко второму этапу испытаний с целью оценки характеристик пушки и ее сопряжения с рамой самолета при ведении огня в воздухе в различных условиях полета и конфигурациях истребителя", - отмечается в заявлении.

Новая пушка также будет интегрирована с программным обеспечением F-35, чтобы летчик мог видеть цели на своем нашлемном дисплее и уничтожать их.

Крис Осборн (Kris Osborn)