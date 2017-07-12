В Бангладеш разбился Як-130
|
|
УТС Як-130 ВВС Бангладеш
Источник: фото через defence-blog.com
Учебно-тренировочный самолет Як-130 ВВС Бангладеш российского производства разбился, пилоты катапультировались, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (11 июля).
Самолет с бортовым номером 102 разбился в Лохагоре (Читтагонг). УТС выполнял плановый полет после устранения технических неисправностей.
|
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.07.2017 Рособоронэкспорт представит новейшие выставочные технологии на МАКС-2017
06.07.2017 Рособоронэкспорт на МАКС покажет экспозицию в виде "летающей" голограммы
06.07.2017 "Рособоронэкспорт" на МАКС-2017 покажет заказчикам модели техники с помощью левитации
04.07.2017 Бряцая своим и чужим
28.06.2017 В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130
27.06.2017 Воздушно-космические силы РФ получили три новых учебно-боевых самолета Як-130
26.06.2017 Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
23.06.2017 "Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере