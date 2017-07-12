Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Бангладеш разбился Як-130

12.07.2017 Военный паритет 926 1
-3
Понравилась новость?
 0
Як-130
УТС Як-130 ВВС Бангладеш
Источник: фото через defence-blog.com

Учебно-тренировочный самолет Як-130 ВВС Бангладеш российского производства разбился, пилоты катапультировались, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (11 июля).

Самолет с бортовым номером 102 разбился в Лохагоре (Читтагонг). УТС выполнял плановый полет после устранения технических неисправностей.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Россия
Продукция
Як-130

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
211
№1
12.07.2017 13:15
ну вот
техника (не, не) или ошибки в пилотировании
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 19:22
  • 6
Почему в армию возвращается совок
  • 12.07 18:37
  • 91
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 12.07 18:30
  • 1
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 12.07 18:22
  • 10
Первая МБР многополярного мира
  • 12.07 17:59
  • 1
"Мы стремимся делать самолеты, которые не требуют капитального ремонта"
  • 12.07 17:03
  • 18
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 12.07 15:31
  • 12
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 12.07 14:46
  • 1
НАТО трясло от страха: первый атомный танк России
  • 12.07 14:45
  • 1
Бизнесмены Литвы помешали НАТО защитить Сувалкский коридор
  • 12.07 13:59
  • 16077
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 13:55
  • 1
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
  • 12.07 13:37
  • 4
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 12.07 13:15
  • 1
В Бангладеш разбился Як-130
  • 12.07 12:54
  • 32
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 12.07 11:58
  • 14
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
другие обсуждаемые темы