В-21. Назовите стоимость
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Четыре американских парламентария запретили Пентагону тратить деньги на разработку и производство (engineering and manufacturing development - EMD) нового стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider Long Range Strike Bomber (LRSB), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (11 июля).
Конгрессмены требуют раскрыть стоимость контракта по EMD. Предложение было подано в Комитет по правилам палаты в качестве потенциальной поправки к бюджету на 2018 финансовый год. Имена этих законодателей - Джон Коньерс (John Conyers, Мичиган), Эрл Блюменауэр (Earl Blumenauer, Орегон), Ральф Норман (Ralph Norman, Южная Каролина) и Джейсон Льюис (Jason Lewis, Миннесота).
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11.07.2017
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