Россия может оставить НАТО без своего постоянного представителя, заменив его на временного поверенного в делах - газета



Александр Грушко

Источник: © EPA/OLIVIER HOSLET Александр ГрушкоИсточник: © EPA/OLIVIER HOSLET

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО до временного поверенного.

Это может произойти после того, как действующий постоянный представитель России при альянсе Александр Грушко покинет свой пост, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ.

"Москва планирует понизить уровень своего представительства при НАТО в связи с негативной риторикой альянса и нежеланием идти на конструктивный диалог. Представители НАТО, включая генсека Йенса Столтенберга, говорят о необходимости диалога, а на практике требуют от России отказаться от выбранного внешнеполитического курса и называют ее виновницей практически всех крупных современных кризисов", - приводит издание слова представителей российских дипломатических кругов.

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву", - заявил собеседник "Известий".

Впрочем, как отмечают источники газеты, "говорить, что решение уже принято, пока рано. Москва может пойти на такие меры, если в ближайшее время не наметятся позитивные изменения".

Собеседники "Известий" в МИД РФ сообщили, что "13 июля должен состояться Совет Россия-НАТО на уровне послов, однако у Москвы есть сомнения, что это заседание принесет какой-то результат".

Эти сомнения обусловлены тем, что альянс "не хочет слушать и слышать" российскую позицию и "опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию", пытаясь выставить Россию виновницей событий на Украине, пишет издание.

В то же время, как заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Россией, возможные меры со стороны России будут оправданы. При этом, по его мнению, "сложная мировая обстановка может качнуть маятник в любую сторону, поэтому и изменения в позиции НАТО не следует исключать", сообщают "Известия".