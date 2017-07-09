У Индии есть океан, теперь и у Китая будет. Благодаря китайским корабелам



Рисунок перспективного китайского ракетного крейсера (большого ракетного эсминца) Тип 055А

Источник: china-defense.com Рисунок перспективного китайского ракетного крейсера (большого ракетного эсминца) Тип 055АИсточник: china-defense.com

О строительстве китайских ракетных крейсеров проекта 055

ПЕКИН, 9 июля 2017, 19:48 — REGNUM Планы китайского ВПК, направленные на оснащение китайского ВМФ авианосцами и ракетонесущими крейсерами, способны вывести КНР в число сильнейших военно-морских держав планеты. Об этом в свей статье рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Спуск на воду головного китайского авианосца дополнился 28 июня вводом в строй ракетного крейсера собственной постройки. Наличие таких кораблей говорит о способности Китая в короткие сроки нарастить свою военно-морскую мощь. Действительно, ведь головные образцы строятся гораздо медленнее, чем те, которые следуют за ними в серии.

Кроме того, последующие проекты, как это следует из официальных сообщений китайских военных, будут превосходить уже имеющиеся по оснащенности и технологичности. Учитывая строительство китайских военно-морских баз в Южно-Китайском море, можно сравнить военно-морской проект КНР с построением мощного бастиона, обеспечивающего китайский контроль над значительной частью Тихого и Индийского океанов.

Положение же России, если сравнивать его с достижениями китайских корабелов, значительно слабее. Проект океанских эсминцев типа «Лидер», о котором так много говорилось в печати и сообщениях представителей ВПК, снова отложен в связи с экономическими неурядицами. Для России, как по большей части сухопутной державы, проблемы флота зачастую считаются второстепенными, и все-таки стоит не допускать серьезного технологического отставания как от восточных, так и от западных «партнеров».