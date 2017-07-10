Железнодорожные войска ВВО получили новейшие универсальные сваебойные агрегаты
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Железнодорожные войска
Источник: in24.org
ЦАМТО, 10 июля. Соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области и Хабаровском крае, получили новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2 ГА) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.
Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5В с колесной формулой 8х8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.
Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.
Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.
Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в широком температурном режиме от +40 до -40 град. С, что актуально для Дальневосточного региона.
Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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10.07.2017
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