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Российский депутат заявил о возможных провокациях во время Sea Breeze-2017

11.07.2017 РИА Новости 177 0
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Украинские военные во время учений Sea Breeze. Архивное фото
Украинские военные во время учений Sea Breeze. Архивное фото
Источник: © Flickr / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Во время проведения американо-украинских учений "Си бриз-2017" не исключены провокации в отношении нефтегазовых вышек компании "Черноморнефтегаз", находящихся в экономической морской зоне России в Черном море, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля на Черном море, в них задействованы вооруженные силы 17 государств.

"Украинский флот может воспользоваться совместными учениями для совершения провокационных действий вблизи российской экономической зоны. Думаю, что украинские моряки захотят показать свою "удаль" возле наших вышек компании "Черноморнефтегаз", которые они… считают своими", - заявил Белик.

При этом он подчеркнул, что в этом районе ведется постоянное патрулирование российскими кораблями и авиацией.

Ранее в тот же день источник в силовых структурах Крыма рассказал РИА Новости, силы Черноморского флота будут отслеживать учения Sea Breeze.

Компания "Черноморнефтегаз", снабжающая жителей полуострова газом, до вхождения Крыма в состав России принадлежала "Нафтогазу". Впоследствии расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) было национализировано.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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