Российский депутат заявил о возможных провокациях во время Sea Breeze-2017
|
|
Украинские военные во время учений Sea Breeze. Архивное фото
Источник: © Flickr / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Во время проведения американо-украинских учений "Си бриз-2017" не исключены провокации в отношении нефтегазовых вышек компании "Черноморнефтегаз", находящихся в экономической морской зоне России в Черном море, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля на Черном море, в них задействованы вооруженные силы 17 государств.
"Украинский флот может воспользоваться совместными учениями для совершения провокационных действий вблизи российской экономической зоны. Думаю, что украинские моряки захотят показать свою "удаль" возле наших вышек компании "Черноморнефтегаз", которые они… считают своими", - заявил Белик.
При этом он подчеркнул, что в этом районе ведется постоянное патрулирование российскими кораблями и авиацией.
Ранее в тот же день источник в силовых структурах Крыма рассказал РИА Новости, силы Черноморского флота будут отслеживать учения Sea Breeze.
Компания "Черноморнефтегаз", снабжающая жителей полуострова газом, до вхождения Крыма в состав России принадлежала "Нафтогазу". Впоследствии расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) было национализировано.
|
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.07.2017 Водолазы Черноморского флота впервые опробовали новое вентилируемое снаряжение для погружений
11.07.2017 Черноморский флот проследит за учениями Sea Breeze-2017, сообщил источник
11.07.2017 "Адмиралтейские верфи" создали на всех флотах базы для обслуживания кораблей
10.07.2017 Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
10.07.2017 Зеленодольский завод уже ведет строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800
10.07.2017 Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ
10.07.2017 "Известия": на новейших противоминных кораблях тралы заменили беспилотными катерами
07.07.2017 Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь