В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
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Истребители Mirage-2000-5 ВВС Тайваня (на переднем плане)
Источник: фото Hong Zhezheng
Сообщения западной прессы о том, что Австрия выведет из состава своих ВВС истребители Typhoon до истечения их эксплуатационного цикла, вызвали живой отклик на Тайване, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на udn.com (10 июля).
Такие же проблемы - дороговизна эксплуатации и недостаточный уровень летной готовности - ВВС Тайваня испытывают с истребителями Mirage-2000 французского производства, полученных в 1990-х годах. Эти самолеты были лучшими в третьем поколении, перед поставкой они были модернизированы с установкой новейшей по тем временам бортовой РЛС RDI и оснащены современными ракетами воздушного боя MICA.
Тайвань также желает поставить вопрос перед Францией по поводу этих самолетов, в результате чего военное сотрудничество между двумя странами может снизиться до минимума. В настоящее время ВВС Тайваня активно эксплуатируют истребители F-16 и боевые самолеты "Цзинго" собственного производства. Франция снижает темпы поставок запчастей, чтобы не "обидеть" материковый Китай, что является причиной многих трудностей в эксплуатации поставленных Парижем вооружений и военной техники, в частности, фрегатов Lafayette, отмечает источник.
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10.07.2017
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