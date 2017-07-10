Завершена поставка самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" ВВС Австралии



EA-18G Growler

Источник: Andy Martinez / US Navy EA-18G GrowlerИсточник: Andy Martinez / US Navy

ЦАМТО, 10 июля. Министр обороны Австралии Марис Пейн объявила о завершении поставки Военно-воздушным силам страны самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G "Гроулер".

Последний, 12-й самолет, совершил посадку на авиабазе ВВС Австралии "Эмберли" 5 июля.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Австралии в августе 2012 года объявило о решении правительства выделить 1,5 млрд. австр. долл. (1,15 млрд. долл. США) на программу модификации ранее заказанных 12 истребителей F/A-18F "Супер Хорнет" в вариант самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер".

В феврале 2013 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 12 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет", 12 самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер", а также связанных с контрактом услуг и оборудования, общая стоимость которых может составить 3,7 млрд. долл.

В июне 2014 года командование авиационных систем ВМС США заключило с компанией Boeing контракт на поставку 44 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" и самолетов РЭБ E/A-18G "Гроулер" общей стоимостью 1,939 млрд. долл. Он включал поставку 12 самолетов РЭБ EA-18G, заказанных Австралией в рамках проекта "Эйр-5349" "Фаза.3" в июле 2013 года.

Сборка первого самолета EA-18G "Гроулер" для ВВС Австралии началась на предприятии Northrop Grumman в Эль-Сегундо (шт.Калифорния) 23 июня 2014 года. Церемония выкатки прошла на предприятии Boeing в Сент-Луисе (шт.Миссури) 29 июля 2015 года. Приемка первого самолета состоялась в рамках выставки "Авалон-2017" 28 февраля 2017 года.

ВВС Австралия планируют объявить о достижении самолетами EA-18G начальной готовности к боевому применению в середине 2018 года, а полной – в 2022 году.

Австралия является единственной страной, помимо США, на вооружение которой будут приняты самолеты EA-18G "Гроулер". В перспективе Австралия и США совместно усовершенствуют самолет в рамках НИОКР, которая продлится до 2035 года. Вероятно, она будут включать разработку системы радиоэлектронного подавления нового поколения (NGJ – Next Generation Jammer), предназначенной для замены применяемой AN/ALQ-99.

EA-18G – самолет РЭБ, созданный на базе двухместной версии F/A-18F "Супер Хорнет". Он может базироваться как на обычных аэродромах, так и на борту авианосцев и способен выполнять широкий спектр задач, включая радиоразведку, радиоэлектронное подавление средств радиосвязи и систем радиолокационного обнаружения, поиск и идентификацию целей, выдачу целеуказания и уничтожение РЛС противника противорадиолокационными ракетами.