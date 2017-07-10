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Рособоронэкспорт и представители ГК "Ростех" за рубежом обсудили развитие ВТС России с иностранными государствами

11.07.2017 ЦАМТО 389 0
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Ростех
Ростех
Источник: rostec.ru

ЦАМТО, 10 июля. В главном офисе Рособоронэкспорта (входит в Госкорпорацию Ростех) в Москве состоялось служебное совещание с представителями Госкорпорации Ростех в иностранных государствах.

Руководители спецэкспортера проинформировали об итогах внешнеэкономической деятельности компании за 2016 год и рассказали о стратегии работы компании в будущем.

"Наибольший спрос на российскую продукцию военного назначения в 2016 году показали страны Северной Африки и Азии", – сообщил на совещании генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Важным итогом нашей работы в 2016 году стало начало поставок самолетов Су-35 в Китай, выведение на рынок новых самолетов Су-32, а также продолжение выполнения проектов по линии ВМС Индии", – добавил он.

По словам А.Михеева, в 1 полугодии 2017 года удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 млрд. долларов США. "Благодаря нашим общим усилиям в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке. За последние пять лет экспорт по линии компании составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России – около 17%", – сказал глава спецэкспортера.

А.Михеев назвал новые тренды в развитии военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами и отметил, что "применение российского оружия в реальных боевых условиях способствовало росту спроса у наших партнеров на зенитные ракетные системы С-400, а также самолеты Су-35 и Су-32". Кроме того, по его словам, иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер-Э", переносному зенитному ракетному комплексу "Верба" и ряду других образцов вооружения и военной техники.

Глава Рособоронэкспорта сообщил представителям Госкорпорации Ростех, что в современных условиях компания постоянно ищет новые формы и методы работы. "Мы стараемся экспортировать продукцию военного назначения не только в интересах министерств обороны инозаказчиков, но и других силовых структур, расширяем перечень предлагаемой продукции, в том числе и гражданской", – сказал А.Михеев. Также он заметил, что на государственном уровне предпринимаются усиленные меры по поддержке военно-технического сотрудничества. Среди них особо выделяются поддержка ВТС руководством страны в процессе контактов с зарубежными представителями, предоставление кредитов инозаказчикам, активизация сотрудничества в рамках ОДКБ, БРИКС и ШОС.

Генеральный директор спецэкспортера попросил представителей Госкорпорации Ростех учитывать озвученные данные в повседневной работе. Как он отметил, нахождение непосредственно в странах-импортерах позволяет оперативно отслеживать потребности партнеров компании, тенденции на локальных рынках оружия и принимать соответствующие меры для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
10.07.2017
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Верба ПЗРК
Искандер
С-400 Триумф
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