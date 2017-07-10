Летчики ВКС впервые продемонстрируют воздушный бой на малых высотах на истребителях Су-35С на МАКС-2017
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Истребитель Су-35С
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 10 июля. Во время проведения летной программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 пилотажная группа "Соколы России" Липецкого авиацентра впервые продемонстрирует элементы воздушного боя на малой высоте на истребителях Су-35С.
На крупных авиационных форумах это будет первый групповой пилотаж на истребителях данного типа.
Во время демонстрационных полетов "Соколов России" зрители увидят, как традиционные фигуры высшего пилотажа такие, как колокол, петля Нестерова, ухо, накидка, кадушка, так и те, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяет боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяет пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе.
"Соколы России" – единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя. В реальных условиях воздушный бой происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.07.2017
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