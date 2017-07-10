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Черноморский флот проследит за учениями Sea Breeze-2017, сообщил источник

11.07.2017 РИА Новости 170 0
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Эсминец USS Hue City. Архивное фото
Эсминец USS Hue City. Архивное фото
Источник: © AP Photo / Ed Betz

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Черноморский флот будет отслеживать американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Учения пройдут на Черном море с 10 по 22 июля, в них примут участие военные из 17 стран.

"Проведение американо-украинских учений Sea Breeze будет находиться под постоянным слежением силами и средствами Черноморского флота. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, средства ведения разведки Черноморского флота будут задействованы на весь период учений.

"На сегодняшний день Черноморский флот располагает достаточно широким парком самолетов морской авиации для того, чтобы вести постоянное наблюдение и сопровождение с воздуха. Корабли, в свою очередь, будут также держаться на необходимой дистанции для слежения за учениями", - сообщил источник.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь отметил, что украинский флот может воспользоваться учениями для провокаций вблизи российской экономической зоны.

"Думаю, что украинские моряки захотят показать свою "удаль" возле наших вышек компании "Черноморнефтегаз", которые они считают своими", - заявил Белик.

В нынешнем году в учениях Sea Breeze, помимо США и Украины, участвуют Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных и военно-морских сил, а также морского десанта.

С американской стороны на учения направлены два оснащенных управляемыми ракетами корабля - крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, а также около 800 военных моряков и морских пехотинцев.
10.07.2017
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