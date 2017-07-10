Россия занимает второе место в мире по продаже оружия, заявил Михеев
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Российское вооружение. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Доля России в мировом экспорте вооружений последние пять лет держится на уровне 17%, сообщил в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Благодаря нашим общим усилиям, в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке (после США). За последние пять лет экспорт по линии компании ("Рособоронэкспорт") составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России - около 17%", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.
По его словам, в первом полугодии 2017 года "Рособоронэкспорту" удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 миллиардов долларов.
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10.07.2017
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