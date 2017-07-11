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РФ и Саудовская Аравия подписали предварительный оружейный договор на $3,5 млрд

11.07.2017 ТАСС 1257 3
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Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017
Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов напомнил, что с Саудовской Аравией пять лет назад были подписаны контракты на $20 млрд, но дальше намерений дело не пошло

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор в сфере военно-технического сотрудничества на сумму $3,5 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас вот по новому кругу начали переговоры, заключили предварительный договор на $3,5 млрд. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое - построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же [концерна] "Калашникова", - сказал он.

Чемезов напомнил, что с Саудовской Аравией пять лет назад были подписаны контракты на $20 млрд, но дальше намерений дело не пошло. "Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие - танки и другую технику", - заявил он.

О поставках С-300 в Иран

Контракт на поставку Ирану российских комплексов С-300 был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено в 2010-м. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки систем в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В октябре 2016 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что поставки С-300 в Иран завершены. Как ранее сообщал Чемезов, стоимость контракта составила около $1 млрд.

С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-300
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
VK
315
№1
11.07.2017 07:57
интересно, какое оружие собираются продавать саудитам, принимая во внимание, что все наши спецы по БВ хором твердят, что СА и Катар - основные спонсоры террористов, включая ИГ.

СА - одна из тех стран, где распространено не просто мусульманство, а его радикальная форма - ваххабизм.
Иран, конечно, тоже не "душка", но они хотя бы не союзники США.
0
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просто экспл
3636
№2
11.07.2017 08:06
тут скорее политический торг .
саудиты покупкой оружия покупают нашу лоялоность (катар же поменял лагерь , представьте что будет с западным блоком если его поменяет и саудовская аравия) , или как вариант задабривают запасной выход , а то мало ли , матрасный проект может не состояться и саудиты останутся у разбитого корыта , вот они и на всякий случай пытаются и с Московой немного поладить что бы та в случае чего не сильно по голове била .

а наши продают что бы иметь хоть какое то влияние , да и всем известно что оружие покупают только у тех с кем имеют какие то дела . нашим важно вырвать саудитов из амерского лагеря как они это сделали с катаром и кстати катар показал что в теории это возможно.
а если получится вырвать саудитов то это абзац какой удар будет по западу .
+5
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RU
MaoDz
997
№3
11.07.2017 09:25
Или просто амерам нужны какие-то наши технологии в оружии, чтобы все прошло красиво покупает типа СА и типа кучу всего для сэбэ. Нужные амерам экземпляры будут тут же переданы "кому надо".
+1
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