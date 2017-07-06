Индия сомневается в российском Ка-226Т
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Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП
6 июля 2017 г., AEX.RU – Если российский вертолет Ка-226Т не сможет соответствовать требованиям, то ВМС Индии объявят тендер на покупку 110 легких вертолетов, которые будут изготовлены индийской фирмой в сотрудничестве с иностранным партнером, пишет India Today.
Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и индийская корпорация HAL (Hindustan Aeronautics Limited) учредили совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т.
Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц. При этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.
Вертолет Ка-226Т поставляемый в армию и ВВС призван заменить устаревающий флот таких вертолетов как Cheetah и Chetak.
"В качестве стратегического партнерства, одобренного правительством, в ближайшие несколько недель министерство обороны "выразит заинтересованность" индийским компаниям на поставку 110 вертолетов в рамках проекта Made in India", - сообщил Mail Today источник в правительстве.
По словам источника, Ка-226T не отвечает требованиям ВМС Индии, поэтому для покупки вертолетов для морских сил потребуется новый тендер. Ряд индийских фирм, включая Mahindra, L&T и Bharat Forge скорее всего примут участие в тендере. Для того, чтобы инициировать тендер ВС Индии пришлось ждать около 2 лет.
В соответствии с новой стратегией, индийская компания будет строить вертолет совместно с иностранным партнером с целью развития местной оборонной промышленности. Иностранными партнерами для участия в тендере могут быть Airbus Helicopters из Европы, российская "Вертолеты России", Sikorsky и Bell Helicopters из США.
ВМС Индии также хочет объявить новый тендер на приобретение 123 военно-морских многоцелевых вертолетов (NMRH) в рамках программы Make in India. Это будет одна из самых крупных вертолетных сделок.
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06.07.2017
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