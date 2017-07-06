Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия сомневается в российском Ка-226Т

10.07.2017 AEX.ru 591 0
-2
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП

6 июля 2017 г., AEX.RU – Если российский вертолет Ка-226Т не сможет соответствовать требованиям, то ВМС Индии объявят тендер на покупку 110 легких вертолетов, которые будут изготовлены индийской фирмой в сотрудничестве с иностранным партнером, пишет India Today.


Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и индийская корпорация HAL (Hindustan Aeronautics Limited) учредили совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т.


Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц. При этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.


Вертолет Ка-226Т поставляемый в армию и ВВС призван заменить устаревающий флот таких вертолетов как Cheetah и Chetak.


"В качестве стратегического партнерства, одобренного правительством, в ближайшие несколько недель министерство обороны "выразит заинтересованность" индийским компаниям на поставку 110 вертолетов в рамках проекта Made in India", - сообщил Mail Today источник в правительстве.


По словам источника, Ка-226T не отвечает требованиям ВМС Индии, поэтому для покупки вертолетов для морских сил потребуется новый тендер. Ряд индийских фирм, включая Mahindra, L&T и Bharat Forge скорее всего примут участие в тендере. Для того, чтобы инициировать тендер ВС Индии пришлось ждать около 2 лет.


В соответствии с новой стратегией, индийская компания будет строить вертолет совместно с иностранным партнером с целью развития местной оборонной промышленности. Иностранными партнерами для участия в тендере могут быть Airbus Helicopters из Европы, российская "Вертолеты России", Sikorsky и Bell Helicopters из США.


ВМС Индии также хочет объявить новый тендер на приобретение 123 военно-морских многоцелевых вертолетов (NMRH) в рамках программы Make in India. Это будет одна из самых крупных вертолетных сделок.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат AEX.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Bell Helicopter
HAL
Sikorsky Aircraft
Textron
Вертолеты России
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:23
  • 51
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 10.07 13:22
  • 5
Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
  • 10.07 13:13
  • 15
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 10.07 12:54
  • 5
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
  • 10.07 12:16
  • 4
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 10.07 11:35
  • 3
В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
  • 10.07 11:31
  • 13
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 10.07 11:21
  • 46
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 10.07 10:54
  • 2
Совершенство приводит к деградации
  • 10.07 09:23
  • 3
Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
  • 10.07 09:21
  • 57
Проблемы создания новых научно-инженерных школ и развитие конструкторско- технологической базы России
  • 10.07 09:17
  • 5176
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 08:13
  • 1
"Сирийский экспресс" России
  • 10.07 07:40
  • 1
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
  • 10.07 07:09
  • 21
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
другие обсуждаемые темы