Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летный состав Минобороны РФ проходит обучение в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода

10.07.2017 ЦАМТО 120 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-171
Вертолет Ми-171(Ми-8АМТ)
Источник: Вертолеты России

ЦАМТО, 7 июля. Летный состав Министерства обороны РФ с 28 июня приступил к переподготовке в авиационном учебном центре АО "Улан-Удэнский авиационный завод" холдинга "Вертолеты России". В рамках государственного контракта военные летчики пройдут переобучение на вертолет Ми-8АМТ-1.

В течение двух недель пилоты пройдут теоретическую переподготовку по дисциплинам "Руководство по летной эксплуатации и инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа", "Практическая аэродинамика вертолета", "Конструкция вертолета и его летная эксплуатация", "Конструкция двигателя и его летная эксплуатация" и "Авиационное радиоэлектронное оборудование".

Знания, полученные в ходе прохождения теоретической подготовки в сертифицированном авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России", позволят военным летчикам осуществлять полеты на вертолетах Ми-8АМТ-1 для выполнения широкого спектра задач.

Авиационный учебный центр АО "У-УАЗ" специализируется на повышении квалификации летного и инженерно-технического персонала и его переподготовке на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171Е, Ми-171, Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Здесь создан полный цикл обучения специалистов, проводится теоретическая, тренажерная и летная подготовка, в том числе на вертолетах заказчика. В преподавательском составе АУЦ – инженеры с огромным опытом практической работы, высококлассные летчики, имеющие тысячи часов налета и опыт инструкторской работы. Многие из них принимали участие в боевых действиях.

Авиационный учебный центр АО "У-УАЗ" холдинга "Вертолеты России подготовил в 2016 году более 350 иностранных и российских экипажей вертолетов Ми-171. Все обучаемые положительно отозвались о работе авиационного учебного центра, отметили высокую компетентность персонала, удобство и комфорт обучения на тренажере вертолета, его соответствие реальному вертолету.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
У-УАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:23
  • 51
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 10.07 13:22
  • 5
Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
  • 10.07 13:13
  • 15
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 10.07 12:54
  • 5
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
  • 10.07 12:16
  • 4
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 10.07 11:35
  • 3
В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
  • 10.07 11:31
  • 13
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 10.07 11:21
  • 46
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 10.07 10:54
  • 2
Совершенство приводит к деградации
  • 10.07 09:23
  • 3
Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
  • 10.07 09:21
  • 57
Проблемы создания новых научно-инженерных школ и развитие конструкторско- технологической базы России
  • 10.07 09:17
  • 5176
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 08:13
  • 1
"Сирийский экспресс" России
  • 10.07 07:40
  • 1
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
  • 10.07 07:09
  • 21
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
другие обсуждаемые темы