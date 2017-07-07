Летный состав Минобороны РФ проходит обучение в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода
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Вертолет Ми-171(Ми-8АМТ)
Источник: Вертолеты России
ЦАМТО, 7 июля. Летный состав Министерства обороны РФ с 28 июня приступил к переподготовке в авиационном учебном центре АО "Улан-Удэнский авиационный завод" холдинга "Вертолеты России". В рамках государственного контракта военные летчики пройдут переобучение на вертолет Ми-8АМТ-1.
В течение двух недель пилоты пройдут теоретическую переподготовку по дисциплинам "Руководство по летной эксплуатации и инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа", "Практическая аэродинамика вертолета", "Конструкция вертолета и его летная эксплуатация", "Конструкция двигателя и его летная эксплуатация" и "Авиационное радиоэлектронное оборудование".
Знания, полученные в ходе прохождения теоретической подготовки в сертифицированном авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России", позволят военным летчикам осуществлять полеты на вертолетах Ми-8АМТ-1 для выполнения широкого спектра задач.
Авиационный учебный центр АО "У-УАЗ" специализируется на повышении квалификации летного и инженерно-технического персонала и его переподготовке на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171Е, Ми-171, Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Здесь создан полный цикл обучения специалистов, проводится теоретическая, тренажерная и летная подготовка, в том числе на вертолетах заказчика. В преподавательском составе АУЦ – инженеры с огромным опытом практической работы, высококлассные летчики, имеющие тысячи часов налета и опыт инструкторской работы. Многие из них принимали участие в боевых действиях.
Авиационный учебный центр АО "У-УАЗ" холдинга "Вертолеты России подготовил в 2016 году более 350 иностранных и российских экипажей вертолетов Ми-171. Все обучаемые положительно отозвались о работе авиационного учебного центра, отметили высокую компетентность персонала, удобство и комфорт обучения на тренажере вертолета, его соответствие реальному вертолету.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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07.07.2017
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