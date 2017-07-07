Высокоточная LRPF. Дальность до 499 км
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Модель ракеты и ПУ комплекса LRPF
Источник: armyrecognition.com
Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 73,8 млн долл от армии США на реализацию второй фазы создания оперативно-тактического ракетного комплекса LRPF (Long Range Precision Fires), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (7 июля).
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07.07.2017
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