Высокоточная LRPF. Дальность до 499 км



Модель ракеты и ПУ комплекса LRPF

Источник: armyrecognition.com Модель ракеты и ПУ комплекса LRPFИсточник: armyrecognition.com

Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 73,8 млн долл от армии США на реализацию второй фазы создания оперативно-тактического ракетного комплекса LRPF (Long Range Precision Fires), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (7 июля).