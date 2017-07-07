"Вертолеты России" завершают сборку первого серийного Ми-171А2



Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2

Источник: http://rus-helicopters.com Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2Источник: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 7 июля. На Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" завершается сборка первого серийного вертолета Ми-171А2, еще три машины находятся на заводе в разной степени готовности. Установочная партия из четырех Ми-171А2 будет передана эксплуатанту до конца 2017 года.

Два опытных образца Ми-171А2, ранее изготовленных на У-УАЗ, в настоящее время завершают программу сертификационных испытаний на базе предприятия-разработчика – Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля.

"При реализации проекта по созданию многоцелевого вертолета Ми-171А2 широко применяются современные цифровые технологии. С новым продуктом предприятие осваивает новые методы и формы работы. Несмотря на все трудности запуска и большое количество конструктивных изменений, радует поступательное движение вперед. Производственные компетенции, соответствующие требованиям времени, позволяют развиваться дальше, браться за изготовление самых современных образцов авиационной техники", – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Часть конструкторской документации на новый вертолет разработана по бесчертежной технологии в трехмерном виде в системе NX под управлением Teamcenter. Для организации серийного производства вертолета Ми-171А2 вводится в строй новое оборудование по изготовлению и доработке специального технологического оснащения.

В рамках инвестиционного проекта холдинга "Вертолеты России" "Подготовка к серийному производству вертолета Ми-171А2" в цехе изготовления эталонной и крупногабаритной оснастки параллельно с производственным процессом идет обновление станочного парка, ведутся работы по реконструкции производственных площадей. На общую сумму 40 млн. руб. закуплено 73 единицы вспомогательного оборудования, которое должно существенно сократить сроки и стоимость изготовления сборочной оснастки. Уже завершены два новых производственных участка: раскройно-заготовительный и сварочно-сборочный.

Цифровая модель вертолета значительно облегчает подготовку производства, дает наглядное представление на всех этапах производственного процесса, обеспечивает возможность его отслеживания, исключает этапы передачи документации в бумажном виде.

Благодаря использованию новых технологий в плазово-шаблонном цехе отпала необходимость увязки конструкций шаблонным методом – использование электронных трехмерных моделей позволяет сразу изготавливать заготовительно-штамповочную оснастку. Кроме того, установленный здесь новый станок лазерной резки для изготовления шаблонов на порядок сокращает производственный цикл, исключая дополнительные операции.

Трехмерные модели также значительно облегчают разработку сборочной оснастки для завода агрегатной сборки. Механообрабатываемые детали и частично заготовительно-штамповочные, а также оснастка измеряются с помощью цифровых контрольно-измерительных машин.

Вертолет Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/171, воплотившим в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Вертолет оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту. На Ми-171А2 установлены более мощные двигатели, а также новые композитные лопасти несущего винта и Х-образный рулевой винт, что вкупе с усиленной трансмиссией и модернизированным фюзеляжем позволило увеличить максимальную скорость вертолета до 280 км/ч, а массу груза, перевозимого на внешней подвеске, до 5000 кг.

В целях повышения экономической эффективности эксплуатации вертолет получил новую систему эксплуатации по техническому состоянию. Данная система предусматривает замену капитальных ремонтов на контрольно-восстановительные работы, а также уменьшение частоты проведения регламентных работ. Обслуживание вертолета также упрощается за счет встроенных в КБО-17 систем контроля и диагностики технического состояния.

Интерес к вертолету Ми-171А2 уже проявил целый ряд заказчиков, в том числе стратегические партнеры АО "Вертолеты России" – компании нефтегазового сектора.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".