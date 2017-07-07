Пакистан испытал усовершенствованную тактическую ракету "Наср"
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Пусковая установка пакистанской баллистической ракеты Hatf IX NASR. Фото: pakmr.blogspot.com
ЦАМТО, 7 июля. По информации директората по связям с общественностью Минобороны Пакистана (Inter Services Public Relations – ISPR), Исламабад успешно провел испытания усовершенствованной версии тактической ракеты "Наср" (также носит обозначение "Хатф-9"), способной нести ядерную боевую часть.
Как говорится в заявлении, в течение текущей недели Пакистан успешно выполнил серию учебных пусков и испытаний для проверки технических параметров ракеты "Наср" с увеличенной с 60 до 70 км дальностью стрельбы.
В сообщении ISPR отмечается, что данная система вооружения увеличит возможности ВС Пакистана по сдерживанию потенциальных угроз, повысит эффективность преодоления противоракетной обороны противника. Особенностями комплекса являются высокая точность и быстрота развертывания.
"Хатф-9" представляет собой тактическую одноступенчатую твердотопливную ракету, оснащенную хвостовыми стабилизаторами и размещенными в носовой части поверхностями управления. Пуск осуществляется с использованием четырехконтейнерной мобильной пусковой установки. Первые испытания "Хатф-9" были проведены в 2011 году.
По информации "Джейнс дифенз уикли", "Хатф-9, предположительно, предназначена для замены ракет "Хатф-1A" и "Хатф-1B". Система была разработана в ответ на создание Индией ОТРК "Прахаар" (Prahaar).
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07.07.2017
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