

Патриотические граффити. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Артем Житенев Патриотические граффити. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 7 июля. В Севастополе и Керчи планируется создать филиалы парка "Патриот". Об этом сообщил в беседе с журналистами первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Это сложная задача. В парке будет различная инфраструктура – объекты боевой подготовки для наших Вооруженных Сил, места для отдыха, занятий спортом, по интересам для посетителей, но все должно быть объединено одной главной идеей, одним замыслом", – цитирует Р.Цаликова Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как уточнил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев, расчетные показатели посещаемости парка планируются от одного миллиона человек в год в каждом городе.

"Предлагается создание пяти кластеров в Севастополе. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в Керчи", – рассказал А.Гурулев.