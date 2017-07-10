Российские истребители четыре раза за неделю поднимались для перехватов
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Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил России четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов, сообщается на сайте Минобороны.
Согласно опубликованной министерством инфографике, разведку вдоль российских границ вели девять самолетов. Отмечается, что никто из них не нарушил воздушное пространство страны.
На прошлой неделе министерство сообщало о шести вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. При этом иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у российских границ.
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.
В Минобороны при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границы других государств.
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07.07.2017
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BorSch
3815
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№1
10.07.2017 01:07
Цитата, q
Истребители Воздушно-космических сил России четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов.На военную сводку похоже. Такая напряженность ведет к одному - к неминуемому инциденту.
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