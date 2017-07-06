В.Путин: осуществляя поставки вооружения за рубеж, РФ исходит из того, чтобы это не приводило к раскручиванию конфликтов
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Владимир Путин
ЦАМТО, 6 июля. Россия, осуществляя поставки вооружения за рубеж, исходит из международной обстановки, чтобы подобный экспорт не приводил к раскручиванию конфликтов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами, конечно, всегда при принятии решения о поставках вооружения на внешние рынки исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а, наоборот, были бы использованы для сдерживания развития тех или иных конфликтов и для их купирования, желательно на начальных стадиях", – сказал В.Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
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06.07.2017
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