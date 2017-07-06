ВВС Индии не могут заключить контракт на обслуживание УТС PC-7 Mk.2 из-за ведущегося расследования о коррупции



Швейцарский учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-7 Mk2. Фото: www.airliners.net Швейцарский учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-7 Mk2. Фото: www.airliners.net

ЦАМТО, 6 июля. Военно-воздушные силы Индии испытывают проблемы с подписанием со швейцарской компанией "Пилатус" (Pilatus) контракта на обслуживание 75 учебно-тренировочных самолетов PC-7 Mk.2, приобретенных в мае 2012 года.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на дипломатические источники, продленный срок гарантии на PC-7, последний из которых был поставлен ВВС Индии в ноябре 2015 года, истек в декабре 2016 года, но новый 36-месячный контракт на обслуживание самолетов, стоимость которого оценивается в 86 млн. долл., все еще не подписан.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что для обеспечения подготовки курсантов в Академии в Дандигале ВВС Индии вынуждены покупать необходимые запчасти на открытом рынке, иногда по завышенным ценам, а также использовать часть поставленных самолетов в качестве источника запчастей.

Причиной задержки является продолжающееся расследование, инициированное Министерством обороны в середине 2016 года, о предполагаемом участим в заключении контракта на поставку PC-7 некоего посредника. МО Индии начало это расследование после выемки налоговыми органами страны документов у одного из бизнесменов в Нью-Дели, подозревавшегося в коррупционных махинациях в рамках других оборонных соглашений.

Согласно попавшей в СМИ информации, неназванный бизнесмен повлиял на процедуру выбора самолетов в пользу компании "Пилатус", получив за это существенное вознаграждение. МО и ВВС Индии, а также компания "Пилатус" не комментируют данные сообщения.

Ранее вопрос о "некорректном" проведении процедуры выбора победителя тендера на поставку УТС подняла также участвовавшая в конкурсе южнокорейская компания KAI. Предполагалось, что "Пилатус" через посредника повлияла на результаты тендера. Тем не менее, тогда МО Индии отклонило заявления KAI как "необоснованные" и в мае 2012 года подписало с "Пилатус" контракт на поставку PC-7.

Действующая в Индии процедура оборонных закупок исключает привлечение подрядчиками посредников при продаже своей продукции. Все поставщики ПВН в обязательном порядке перед продажей обязаны подписать т.н. "антикоррупционный пакт" (integrity pact), в котором оговаривается запрет на участие в контрактах агентов, посредников и выплату комиссионного вознаграждения. Предусматривается, что соглашение будет аннулировано, если правило о привлечении посредников будет нарушено на любом этапе контракта. При этом продавец обязан возместить убытки в полном объеме.

Источники в промышленности сообщили "Джейнс", что расследование МО также является причиной отсрочки подписания контракта на приобретение 38 дополнительных PC-7 стоимостью 230 млн. швейц. франков (237,13 млн. долл.). Совет по оборонным закупкам МО Индии (DAC) одобрил эту покупку еще в марте 2015 года, но запрос о предложения на поставку УТС до сих пор не опубликован.

На текущий момент неизвестно, когда будет подписан контракт на обслуживание PC-7. Его заключение, как и закупка дополнительных PC-7, зависит от результатов расследования МО Индии и пока следователи не вынесут свой вердикт, данные программы будут заморожены.