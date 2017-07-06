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Эстония объявляет тендер на новые автоматические винтовки

07.07.2017 bmpd.livejournal.com 106 0
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IWI Galil (c) Hans-Toomas Saarest
Военнослужащий пехотного батальона Выру 1-й пехотной бригады эстонской армии с 5,56-мм автоматической винтовкой IWI Galil (c) Hans-Toomas Saarest
Источник: bmpd

Как сообщают эстонские СМИ, Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK - новое единое закупочное ведомство в подчинении министерства обороны Эстонии), 3 июля 2017 года объявил тендер на закупку автоматических винтовок калибров 5,56-мм и 7,62-мм и дополнительного имущества к ним. Ориентировочная максимальная стоимость предполагаемого контракта составляет 75 млн евро.

Винтовки предназначены для вооруженных сил Эстонии, в первую очередь для 1-й и 2-й пехотных бригад. Наряду с Силами обороны Эстонии, винтовки будут закуплены также для министерства юстиции Эстонии и Департамента полиции и пограничной охраны. Технические спецификации составлены под руководством Сил обороны.

Согласно намеченному тендерному договору, в период с 2018 по 2021 годы планируется приобрести около 11 000 единиц автоматического оружия. Кроме того, опцион должен допускать дополнительную закупку до 18 000 единиц автоматического оружия в период до 2024 года. Тендерные заявки должны быть поданы до 8 августа.

Комментарий bmpd. Сейчас вооруженные силы Эстонии используют весьма разномастный набор стрелкового оружия, включая приобретенные в 1990-е годы израильские автоматические винтовки Galil и ручные пулеметы Negev под патрон 5,56х45 мм (ими оснащены в основном части 1-й пехотной бригады), а также полученные от Норвегии и Германии из наличия автоматические винтовки G3A3 и G3A4, а от Швеции - автоматические винтовки Ak 4 (вариация всех тех же G3), все под патрон 7,62х51 мм. Имеется также некоторое количество новых немецких 5,56-мм автоматических винтовок G36 и ручных пулеметов G4.
06.07.2017
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Страны
Германия
Израиль
Норвегия
Швеция
Эстония

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