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Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ракетным ударом уничтожили склады и командный пункт боевиков ИГИЛ в Сирии

07.07.2017 ЦАМТО 99 0
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Ту-95МС
Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

ЦАМТО, 6 июля. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие 5 июля с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс (Сирия).

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля.

Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4500 км.

Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.
06.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит

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