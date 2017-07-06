Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ракетным ударом уничтожили склады и командный пункт боевиков ИГИЛ в Сирии
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Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
ЦАМТО, 6 июля. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие 5 июля с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс (Сирия).
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля.
Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.
Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4500 км.
Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.
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06.07.2017
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