Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
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Стенд компании "Антонов"
Источник: Укроборонпром
Украинский авиазавод "Антонов" предложил США совместно создать военно-транспортный самолет Ан-77. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот проект неинтересен американцам.
Украинский производитель транспортных самолетов ГП "Антонов" предложил США совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77, сообщается на официальном сайте компании.
Предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей конгресса США. "Антонов" рассчитывает на широкое участие в проекте американских авиастроительных предприятий и поставщиков оборудования.
Руководство ГП "Антонов" считает, что Ан-77 может занять нишу между военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III.
Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американскую сторону этот проект не привлечет.
"На заводе была делегация от конгресса США, но реальный американский бизнес, думаю, в этом самолете абсолютно не заинтересован. Впрочем, как и европейский бизнес. Потому что этот самолет - прямой конкурент и Америке, и Евросоюзу", - сказал Дмитрий Дрозденко.
По его мнению, не помогут даже уступки, на которые может пойти Украина, привлекая к проекту американский бизнес.
"Украину сейчас волнуют не экономические параметры сделок, а политика. Считаю, что задача нынешнего украинского правительства - это максимально уничтожить промышленность в стране, в том числе знаменитое КБ "Антонов". Оно пошло фактически "под нож". Вспомним, как менялось руководство, какие машины выпускаются, как мечется "Антонов", пытаясь предложить себя то арабам, то еще кому-то. Но не нужны они никому. Этот самолет был нужен России как средний транспортник. Но Россия вышла из ситуации, модернизировав Ил-76, а "Антонов" с хорошей машиной остается ни с чем", - отметил Дмитрий Дрозденко.
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05.07.2017
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