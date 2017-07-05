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Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны

06.07.2017 РИА Новости 590 0
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Стенд компании "Антонов"
Стенд компании "Антонов"
Источник: Укроборонпром

Украинский авиазавод "Антонов" предложил США совместно создать военно-транспортный самолет Ан-77. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот проект неинтересен американцам.

Украинский производитель транспортных самолетов ГП "Антонов" предложил США совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77, сообщается на официальном сайте компании.

Предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей конгресса США. "Антонов" рассчитывает на широкое участие в проекте американских авиастроительных предприятий и поставщиков оборудования.

Руководство ГП "Антонов" считает, что Ан-77 может занять нишу между военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американскую сторону этот проект не привлечет.

"На заводе была делегация от конгресса США, но реальный американский бизнес, думаю, в этом самолете абсолютно не заинтересован. Впрочем, как и европейский бизнес. Потому что этот самолет - прямой конкурент и Америке, и Евросоюзу", - сказал Дмитрий Дрозденко.

По его мнению, не помогут даже уступки, на которые может пойти Украина, привлекая к проекту американский бизнес.

"Украину сейчас волнуют не экономические параметры сделок, а политика. Считаю, что задача нынешнего украинского правительства - это максимально уничтожить промышленность в стране, в том числе знаменитое КБ "Антонов". Оно пошло фактически "под нож". Вспомним, как менялось руководство, какие машины выпускаются, как мечется "Антонов", пытаясь предложить себя то арабам, то еще кому-то. Но не нужны они никому. Этот самолет был нужен России как средний транспортник. Но Россия вышла из ситуации, модернизировав Ил-76, а "Антонов" с хорошей машиной остается ни с чем", - отметил Дмитрий Дрозденко.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
C-130
C-17
Ил-76
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Антонов ГП

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