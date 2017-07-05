Рассекречены 34 документа о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1936-1945 годах в борьбе с Японией, заявила журналистам главный документовед Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.
Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена 80-летию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. По данным военного ведомства, конференция проходит 5-6 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны - войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.
"К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа Центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая. Самый интересный и уникальный документ - текст ультиматума маршала Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армией", - сказала Каяева.
В частности, в документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских военнослужащих-лётчиков, посылал материальную и военно-техническую помощь.
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05.07.2017
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