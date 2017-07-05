Россия обсуждает с Индонезией возможные поставки Су-35 в кредит
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Истребитель СУ-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия и Индонезия обсуждают возможность выделения кредита Джакарте для закупки истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
По данным из открытых источников, речь может идти о закупке 12 самолетов.
"У нас есть обязательства по встречной торговле, нужно отработать механизм всей этой программы. Мы согласовали программы офсетных обязательств, обрисовали облик самолета, сроки поставок, программы обучения. Мы должны сформировать весь проект исходя из законодательства Индонезии. Сейчас мы этим и занимаемся. Теоретическая работа выполнена. Обсуждается возможность предоставления кредита", - сказал Михеев.
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05.07.2017
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