"Ъ" узнал, кто возглавит создание жидкостных боевых ракетных комплексов
|
|
Мужчина с портфелем. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава государственного ракетного центра (ГРЦ) имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь займет пост генерального конструктора жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность не могли найти почти два года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в ракетной отрасли и аппарат правительства.
"В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года - в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.
Как пишет газета, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считают реализацию проекта "Сармат" - тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН в 2019-2020 годах.
Новая должность, по данным газеты, расценивается как повышение: "он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным".
Институт генеральных конструкторов сконцентрирован примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники. Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напомнили в издании.
|
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.01.2015 Новый щит и новый меч
08.09.2014 Верховный главнорешающий
04.10.2012 Дмитрий Рогозин погнался за гиперзвуком
06.07.2017 "Коммерсант": Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов
05.07.2017 "Сармат" ждет своего часа
07.04.2017 Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
28.03.2017 Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
03.03.2017 Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы