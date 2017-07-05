Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Ъ" узнал, кто возглавит создание жидкостных боевых ракетных комплексов

06.07.2017 РИА Новости 148 0
0
Понравилась новость?
 0
Мужчина с портфелем. Архивное фото
Мужчина с портфелем. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава государственного ракетного центра (ГРЦ) имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь займет пост генерального конструктора жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность не могли найти почти два года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в ракетной отрасли и аппарат правительства.

"В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года - в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.

Как пишет газета, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считают реализацию проекта "Сармат" - тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН в 2019-2020 годах.

Новая должность, по данным газеты, расценивается как повышение: "он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным".

Институт генеральных конструкторов сконцентрирован примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники. Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напомнили в издании.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
ВПК РФ
ГРЦ им. Макеева
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 10:50
  • 6
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 10:03
  • 5
Служу квадратному сугробу
  • 06.07 09:31
  • 77
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 08:51
  • 3
Инженеры ручной работы
  • 06.07 08:40
  • 1
Бесполетные регионы
  • 06.07 08:33
  • 19
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 07:25
  • 40
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 06:43
  • 11
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 05.07 22:38
  • 5152
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.07 22:35
  • 12
Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца
  • 05.07 22:06
  • 40
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 05.07 21:34
  • 6
Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
  • 05.07 20:23
  • 4
"Уралвагонзавод" раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС
  • 05.07 18:52
  • 4
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 05.07 18:31
  • 6
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
другие обсуждаемые темы