"Уралвагонзавод" раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС



Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016

Источник: bmpd Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016Источник: bmpd

Большой контракт на поставку новых танков Т-90МС, о подготовке которого в прессе сообщалось еще в начале 2015 года, может быть заключен с Кувейтом. Это следует из опубликованного корпорацией "Уралвагонзавод" официального отчета за 2016 год.

В числе перспективных направлений военно-технического сотрудничества указано "завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" на поставку 146 танков Т-90МС/МСК". Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), "414" — это Кувейт.

О подписании крупного контракта на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока в феврале 2017 года сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. За два года до этого замглавы "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов заявлял о том, что в одной из стран Залива идут испытания этих машин, по итогам которых будет приниматься решение о закупке.

В сентябре 2015 года источник в оборонной промышленности сообщил "Ленте.ру", что в числе возможных покупателей нового танка числятся Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак.

Танк Т-90МС (также употребляется обозначение Т-90СМ) впервые был продемонстрирован публике в 2011 году. Это экспортный вариант модернизированного танка Т-90АМ, разработанного под требования Минобороны России в рамках ОКР "Прорыв-2". От серийного танка Т-90А (Т-90С) его отличает новая башня и пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель.