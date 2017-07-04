Будущие инженеры познакомились с производством Уралвагонзавода



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

ЦАМТО, 4 июля. Группа из 20 студентов Высшей инженерной школы УрФУ имени первого президента России Б.Н.Ельцина Института новых материалов и технологий прошли производственную практику на Уралвагонзаводе.

Такая практика для студентов, обучающихся по специальности "Системный анализ и управление", проводится второй год подряд в рамках соглашения по организации непрерывного образования между корпорацией и УрФУ.

Выпускники первого курса побывали на вагоносборочном конвейере, в инструментальном и кузнечном цехах, в цехе колесных пар. Познакомились с работой Центра исследований и испытаний материалов, а также других подразделениями Уралвагонзавода. Со спецификой производства, оборудованием и технологиями, действующими на предприятии, их знакомили технологи завода.

В учебно-производственном цехе Уралвагонзавода студентам показали самые современные обучающие классы: "Мехатроника", "Гидроавтоматика", "Электропривод" и "Автоматизированная металлобработка". Кроме того, они посетили музей истории Уралвагонзавода и Музей бронетанковой техники.

Студенты познакомились с производством подвижного состава на Уралвагонзаводе и узнали об истории прославленного предприятия, его вкладе в развитие отрасли. Многие стали рассматривать завод в качестве будущего места работы.

Максим Дизер отметил, что самое ценное в такой практике – увидеть как работает реальное производство:

По его словам, "больше всего впечатлил цех, где собирают вагоны. Поражает его масштаб. Были в кузнечном цехе, где восемь человек управляют линией, которая в день производит 400 осей – такая автоматизация производства тоже впечатляет. И вот здесь видно, что нам есть где работать после окончания вуза".

Свое мнение о практике высказал Данил Вандышев: "на практике я получил полезный опыт. Больше всего меня впечатлило, как активно применяется система "Бережливое производство". Для себя я осознал, что "Бережливое производство" – это очень важно и без него в современном мире действительно никуда".

Данное сотрудничество между Уралвагонзаводом и Уральским Федеральным университетом развивается не один год. Оно направлено на удовлетворение потребностей головного предприятия корпорации УВЗ в квалифицированных специалистах, на внедрение новых образовательных технологий, научных разработок, проектов в рамках создаваемого Центра непрерывного образования корпорации УВЗ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО НПК "Уралвагонзавод".