В Главном командовании ВМФ России подведены итоги участия флота в салоне МВМС-2017



Посетители выставки Международный военно-морской салон 2017 в Санкт-Петербурге

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Посетители выставки Международный военно-морской салон 2017 в Санкт-ПетербургеИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 4 июля. В Адмиралтействе (Санкт-Петербург) на рабочем совещании под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева подведены итоги участия флота в VIII Международном военно-морском салоне (МВМС-2017).

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе совещания было отмечено, что участие в салоне 16 боевых кораблей ВМФ России, среди которых новейший фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", корвет проекта 20380 "Стойкий", корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец", большой гидрографический катер проекта 19920 "БГК-2149", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", многофункциональный модульный катер проекта 23370, малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочежков" (типа "Зубр") и др. вызвало беспрецедентный интерес участников и посетителей Международного военно-морского салона. В частности, российские боевые корабли посетили 22 иностранные делегации из 15 стран.

Тематика салона включала: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции занимали компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы и электронные компоненты, информационные технологии, консалтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере проектирования, строительства кораблей и создания вооружений.

Главное командование ВМФ России, структурные подразделения ВМФ, дислоцированные в Санкт-Петербурге, Балтийский флот, ВУНЦ ВМФ стали активными участниками МВМС-2017. В ходе работы салона, при участии представителей Главного командования ВМФ было проведено 4 научные конференции и 30 мероприятий профильного конгрессно-делового характера. Среди них: Международная научно-техническая конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" (Navy and Shipbuilding Nowadays NSN’2017); XVIII Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2017"; PLM-ФОРУМ IMDS-2017 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка"; Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2017).

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел ряд протокольных встреч с делегациями ВМС иностранных государств.

На полигоне ВМФ РФ "Ржевка" для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ были успешно представлены в действии 10 морских артиллерийских систем.

Работу МВМС-2017 освещали 600 журналистов из 187 средств массовой информации, в том числе представители из 47 зарубежных СМИ из 15 стран.

В работе салона приняли участие 47000 специалистов, включая представителей Военно-морского флота.

"Участие в МВМС-2017 кораблей и структурных организаций Военно-морского флота вызвало широкий интерес и подтвердило тот факт, что отечественная школа военного кораблестроения сохранила все свои традиции, активно развивается и обладает надежным потенциалом для строительства современного и эффективного флота. Результат этой многогранной работы все увидели в павильонах и у причалов салона. Он показателен. Достичь такого результата мы смогли, тесно взаимодействуя с проектантами и кораблестроителями. Мы объединены одной целью – развивать Военно-морской флот, за спиной которого более 300 лет истории морской мощи государства", – отметил на совещании по итогам салона Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Как подчеркнул В.Королев, "на площадках "МВМС-2017" военные моряки и те, кто строит корабли, создает морское оружие, получили еще одну прекрасную возможность посмотреть друг другу в глаза, сверить часы и напрямую говорить на одном языке. У ВМФ и промышленности есть полное понимание того, что перед нами стоит одна задача – строить Военно-морской флот, главной задачей которого является безопасность и стабильность в Мировом океане".

Восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017) проводился с 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс "Ленэкспо" – причальный комплекс "Морской вокзал") на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 г. № 1140-р.