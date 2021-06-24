ЦАМТО, 23 июня. В Санкт-Петербурге начинает свою работу X Международный военно-морской салон MBMC-2021, который проводится в соответствии с распоряжением правительства РФ от 19.07.2019 г. №1906-р.

Салон пройдет в период с 23 по 27 июня. Организатором МВМС-2021 определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Устроитель – ООО "Морской салон".

Салон проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт".

Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2021 возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Как говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте МВМС-2021 (www.navalshow.com), проведение салона предусматривается на двух площадках.

Экспозиция МВМС-2021 размещена на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ", а размещение кораблей, катеров и судов для показа планируется у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад").

На салоне представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.

Содержание тематики МВМС-2021: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морская авиация, инфраструктура базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

Значительные площади экспозиции занимают предприятия судового машиностроения и морского приборостроения, компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование, электронные компоненты, информационные технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.

Экспозиционно-выставочный раздел МВМС-2021 размещен в павильоне №2 (G) конгрессно-выставочного комплекса "ЭКСПОФОРУМ" на площади свыше 13000 кв.м. Зарегистрировано более 270 участников, из них 16 – иностранные. Среди участников такие предприятия, как АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Корпорация морского приборостроения", АО "Рособоронэкспорт", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор", ФГУП "Крыловский государственный научный центр", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", ПАО "Промсвязьбанк", ООО НПП "Орион", BrahMos Aerospace (Индия), АО "Машиностроительный завод им. С.М.Кирова" (Республика Казахстан), ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" (Республика Беларусь) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" представлены корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе:

дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург";

дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.2 "Краснодар";

фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов";

корвет проекта 20380 "Сообразительный";

малый ракетный корабль проекта 21631"Зеленый дол";

патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков";

малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово";

патрульный катер проекта 03160 "П-461";

противоминный корабль базовой зоны проекта 12700 "Владимир Емельянов";

большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич";

малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков";

десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов";

быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441" "Алексей Баринов";

катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец";

морской буксир проекта 02790 "МБ-96";

пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200, шифр "Соболь";

пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150, шифр "Мангуст";

пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25, шифр "Парус".

В рамках деловой программы МВМС-2021 состоятся более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:

XI Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN’2021;

XXI Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2021";

PLM-ФОРУМ-2021 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка";

VI Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2021), говорится в сообщении, размещенном в открытом доступе на официальном сайте МВМС-2021 (www.navalshow.com).

Как отметили накануне открытия выставки в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт", экспозиция российского спецэкспортера на МВМС-2021 отражает основные потребности современного рынка, ориентируя потенциальных заказчиков на приобретение наиболее востребованной продукции. На стенде компании представлены модели большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636, малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр", дизель-электрической подводной лодки проекта 677Э "Амур 1650", малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" и берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ".

"Компания представляет на своем стенде модели наиболее востребованных образцов военно-морской техники. Например, сегодня Рособоронэкспорт прорабатывает поставку кораблей "Каракурт-Э" в 6 стран мира, а береговым комплексом "Рубеж-МЭ" предметно интересуются 8 наших иностранных заказчиков. Также мы вместе с предприятиями-производителями готовы детально презентовать партнерам натурные образцы военно-морской техники", – заявил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

В рамках салона в пассажирском порту Санкт-Петербурга представлены новейшие образцы российской военно-морской техники, экспортные аналоги которых Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам на мировом рынке.

В частности, это малый ракетный корабль проекта 22800 (экспортный аналог – проект 22800Э "Каракурт-Э"), береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ", дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (экспортный аналог – проект 677Э "Амур-1650"), многоцелевой фрегат проекта 22350 (экспортный аналог – проект 22356), патрульный корабль дальней морской зоны проекта 22160, базовый тральщик проекта 12700 "Александрит" (экспортный аналог – проект 12701).

По словам А.Михеева, "Рособоронэкспорт пригласил на МВМС-2021 делегации более чем из 70 стран, и мы ожидаем серьезного стимула к развитию сотрудничества с партнерами по военно-морской тематике. Сегодня портфель заказов компании в этом сегменте составляет около 5,5 млрд. долл. Он включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, поставку различного вооружения для них, средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты".

В рамках деловой программы МВМС-2021 Рособоронэкспорт проведет для иностранных партнеров презентации продвигаемых на внешний рынок российских надводных кораблей, подводных лодок, системы контроля прибрежной зоны, а также расскажет о предложениях по индустриальному сотрудничеству в области военного кораблестроения. Кроме того, ожидается подписание соглашений с крупными российскими производителями по совместному продвижению российской военной и гражданской морской продукции на мировой рынок, говорится в пресс-релизе АО "Рособоронэкспорт".

Пресс-служба АО "ОСК" сообщила, что на едином стенде корпорации представлены более 40 макетов кораблей, судов и морской техники, которые разрабатывают и производят предприятия корпорации.

Как планируется, руководители ОСК примут участие в деловой программе салона и подпишут ряд соглашений.

В рамках салона в пассажирском порту Санкт-Петербурга представлены новейшие образцы российской военно-морской техники производства предприятий, входящих в АО "ОСК".

"За годы своего существования МВМС превратился не только в площадку для заключения контрактов и знакомства с новейшей корабельной техникой. Он стал местом определения важнейших военно-политических решений, достижения партнерских договоренностей, установления прочных связей между государствами", – отметил глава ОСК Алексей Рахманов.

Справка ЦАМТО к X Международному военно-морскому салону МВМС-2021

Мировой рынок ВМТ в 2012-2019 гг.

В период 2012-2019 гг. объем мировых поставок ВМТ ЦАМТО оценивает в сумму 71,983 млрд. долл., что составляет 12,39% от объема продаж по всем категориям вооружений (третье место в рейтинге).

В целом за период 2012-2019 гг. доля продаж ВМТ в структуре мировых поставок ВиВТ колебалась в пределах от минимального значения 7,04% в 2019 году до максимального значения 15,85% в 2017 году.

По фактическому стоимостному объему продаж ВМТ за рассматриваемый период максимальное значение было зафиксировано в 2017 году – 13,242 млрд. долл., минимальное – в 2019 году (5,751 млрд. долл.).

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 35,832 млрд. долл. в период 2012-2019 гг., что составляет 49,78% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 6,636 млрд. долл., минимальный – на 2019 год – 2,675 млрд. долл.

Второе место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 20,314 млрд. долл. в период 2012-2019 гг., что составляет 28,22% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок катеров и малых десантных кораблей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 3,251 млрд. долл., минимальный – на 2019 год (1,998 млрд. долл.).

Третье место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 15,837 млрд. долл. в период 2012-2019 гг., что составляет 22% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок подводных лодок за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 3,355 млрд. долл., минимальный – на 2013 год – всего 95 млн. долл.

Прогноз мирового рынка ВМТ на период 2020-2023 гг.

В 2020-2023 гг. объем мирового экспорта по категории "военно-морская техника" составит, по оценке ЦАМТО, 53,325 млрд. долл. (13,02% от прогнозируемого объема продаж всех типов ВиВТ). С этим показателем категория ВМТ сохранит за собой третье место в рейтинге в 2020-2023 гг.

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военно-морской техники в 2020 году составит, по оценке ЦАМТО, 13,311 млрд. долл. (14,03% в общем балансе мировых продаж), в 2021 году – 13,363 млрд. долл. (13,98%), в 2022 году – 12,232 млрд. долл. (11,77%), в 2023 году – 14,419 млрд. долл. (13,02%).

Лидерство по объему продаж в сегменте военно-морской техники в 2020-2023 гг. сохранят за собой боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 29,289 млрд. долл., что составляет 54,92% от общего прогнозируемого объема продаж ВМТ в 2020-2023 гг. В эту категорию включены корабли класса "корвет" и выше. По годам объем экспорта БНК ОК (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) прогнозируется следующим образом: 5,707 млрд. долл. в 2020 году, 7,144 млрд. долл. в 2021 году, 7,475 млрд. долл. в 2022 году и 8,964 млрд. долл. в 2023 году.

Второе место занимают неатомные подводные лодки – 14,866 млрд. долл. в 2020-2023 гг. (27,88% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта НАПЛ прогнозируется в объемах: 4,466 млрд. долл. в 2020 году, 4,217 млрд. долл. в 2021 году, 2,375 млрд. долл. в 2022 году и 3,808 млрд. долл. в 2023 году.

Третье место в сегменте ВМТ по стоимости поставок в 2020-2023гг. займут катера (учтены все типы катеров) – 9,170 млрд. долл. (17,20% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта в данной категории прогнозируется следующим образом: 3,138 млрд. долл. в 2020 году, 2,003 млрд. долл. в 2021 году, 2,382 млрд. долл. в 2022 году и 1,647 млрд. долл. в 2023 году.