Два судна проекта 15310 будут достроены на заводе "Залив" в Керчи
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Модель кабелеукладчика океанского класса "Волга" проекта 15310
Источник: http://forums.airbase.ru/
ЦАМТО, 4 июля. Строительство двух уникальных судов-кабелеукладчиков проекта 15310 продолжится в Крыму, пишут "Известия".
В январе 2015 года корабли "Волга" и "Вятка" были заложены на "Зеленодольском заводе имени А.М.Горького" (Республика Татарстан). Но, как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, в конце прошлого года они были переведены в Керчь на завод "Залив", где и будут достроены. "Волга" и "Вятка" способны с особой точностью укладывать кабель на глубину в десятки метров, а если надо, то поднимать и ремонтировать уже проложенные линии. При этом им не помешают шторм, сильный ветер, льды, дождь и снег. По словам экспертов, суда проекта 15310 необходимы российскому ВМФ для создания инфраструктуры в Арктике, отмечает газета.
Как рассказали "Известиям" в военном ведомстве, в настоящее время оба судна-кабелеукладчика находятся в сухом доке на заводе "Залив" (с 2014 года принадлежит Зеленодольскому судостроительному заводу). По предварительным планам, сдача "Волги" намечена на следующий год. "Вятка" же должна пополнить Военно-морской флот не ранее 2019 года.
"Учитывая размер и водоизмещение этих кораблей, было принято решение строить их на предприятии, имеющем непосредственный выход к морю, – рассказал "Известиям" директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству "Зеленодольского завода имени А.М. Горького" Сергей Руденко. – По Волге они бы, просто, не прошли".
Как пишут "Известия", при длине около 135 м, водоизмещение судна проекта 15310 составляет более 10 тыс. т. Новейшие кабелеукладчики – это суда ледокольного типа. Они относятся к пятому ледовому классу, то есть могут самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до одного метра в летне-осеннюю. Бортовое оборудование "Волги" и "Вятки" позволяет в течении 50 суток с точностью до нескольких сантиметров укладывать оптоволоконные кабели, а также другое подводное оборудование.
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04.07.2017
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