Заложены два парома для Сахалина

29 июня 2017 года на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ; входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин), с заводскими номерами 300 и 301 (названия пока что официально не присвоены). Заказчиком паромов выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Сдача паромов должна быть произведена в течении трех лет.

Напомним, что ГТЛК подписала контракт на строительство двух указанных паромов с АСЗ как с единственным постащиком 29 декабря 2016 года. Контрактная стоимость каждого судна составляет 4,936 млрд рублей. ГТЛК реализует программу операционного лизинга железнодорожных паромов на линии Ванино - Холмск в целях обеспечения бесперебойного транспортного обеспечения Сахалина.

Источником финансирования строительства паромов должны стать средства как федерального, так и местного бюджетов. Согласно Постановлению Правительства России от 26 декабря 2016 года № 1487 "О предоставлении бюджетных инвестиций для строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов в целях лизинга (аренды) для эксплуатации на линии Ванино - Холмск" из федерального бюджета должны быть выделены инвестиции на сумму 5,544 млрд рублей. При этом в 2016 году был произведен взнос в уставной капитал ПАО "ГТЛК" в размере 3,6 млрд руб., а в 2017 году - в размере 1,978 млрд руб. Еще 4 млрд руб. должны быть выделены из бюджета Сахалинской области - соответствующий закон был принят Сахалинской областной думой в начале декабря 2016 года.

Паромы строятся по проекту CNF11CPD/00300 разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), хотя формальным поставщиком проекта выступает российское представительство этого бюро - ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург).

По данным разработчика паром предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров. Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Поскольку линия "Ванино - Холмск" имеет ряд особенностей и сложностей при эксплуатации, то при проектировании паромов были заложены решения, направленные на обеспечение безопасного захода в порт Холмск, имеющий особенности в гидрометеорологическом отношении, и на круглогодичную эксплуатацию в порту Ванино за счет наличия высокой ледовой категории ARC5, позволяющей двигаться во льду толщиной 80 см на скорости около 6-8 узлов и во льду толщиной 1 м на скорости около 3 узлов. В отличие от ныне эксплуатируемых паромов типа "Сахалин", новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.

Со стороны bmpd укажем, что история с постройкой двух новых паромов для Сахалина тянется уже довольно длительное время. Строительство двух новых автомобильно-железнодорожных паромов для связи Сахалина с материком было запланировано в принятой еще в 1996 году Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", при этом при утверждении переработанной программы в 2013 году была заложена общая стоимость строительства двух судов в 5,544 млрд рублей.

Еще 160 млн руб. Росморречфлот был готов выплатить за проектирование паромов. В ходе проведения тендера на проектирование в 2012 году даже удалось сэкономить четверть этой суммы - контракт с ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" был заключен в декабре 2012 года на сумму в 120 млн руб. Разработанный проект CNF11CPD в октябре 2013 года он был одобрен на Экспертном совете Росморречфлота.

В августе 2014 года подведомственное Росморечфлоту ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" провело первый тендер на постройку двух паромов по данному проекту, с начальной ценой за две единицы в вышеупомянутые плановые 5,544 млрд руб. Однако единственный заявившийся участник аукциона в лице ОСК был готов заключить контракт только по более высокой цене в 9,296 млрд руб., в связи с чем итоги торгов были признаны несостоявшимися. Повторная попытка провести закупку в сентябре 2014 года также успеха не имела - проведение тендера было прекращено в ноябре по инициативе заказчика в первую очередь в связи с отсутствием заинтересованности в строительстве паромов со стороны отечественных предприятий, так как ценовые предложения указанных предприятий значительно (в два раза) превышали начальную (максимальную) цену контракта. Следует отметить, что заявленные российскими предприятиями ценовые параметры в значительной мере обуславливались вызванной падением курса рубля ростом рублевой цены на импортное оборудование, в изобилии примененное в проекте.

В ноябре 2016 года ГТЛК объявила очередной тендер на указанные два парома для Сахалина, с общей начальной стоимостью уже в 10 млрд рублей. На конкурс, помимо АСЗ, была подана завяка со стороны ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург), ценовое предложение АСЗ составляло 4,945 млрд рублей за судно, а шлиссельбургского завода - 4,94 млрд рублей. Однако в итоге тендер был отменен заказчиком и заказ на паромы на внеконкурсной основе в декабре 2016 года получил АСЗ. В результате контракт был заключен с АСЗ по цене, фактически заявлявшейся ОСК еще в августе 2014 года. Однако остается большой вопрос способности АСЗ выполнить условия контракта в заданный срок и по заявленной контрактной цене.