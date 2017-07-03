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Корвет "Совершенный" впервые принял на борт вертолет Ка-27

04.07.2017 ЦАМТО 121 0
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Совершенный
Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 год
Источник: Военный Осведомитель

ЦАМТО, 3 июля. В ходе очередного выхода в море, в рамках проведения государственных испытаний, экипаж корабля и летчики морской авиации Тихоокеанского флота впервые отработали задачи посадки противолодочного и поисково-спасательного вертолетов Ка-27 на палубу корвета.

За время выполнения полетов вертолетчики совершили более 20 посадок на корабль на ходу, на якоре и в дрейфе в светлое и темное время суток. В ходе проведения летных смен проверялась готовность систем к приему вертолета, а также работа стартового командного пункта корабля.

По словам руководителя полетов и представителей госкомиссии, полеты прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, системы исправны, замечаний нет.

Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
03.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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