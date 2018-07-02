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Тихоокеанский флот в течение месяца получит корвет проекта 20380 "Громкий"

02.07.2018 ТАСС 763 3
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Корвет "Громкий" проекта 20380
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.
Источник: Максим Алпеев

Как заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, остальные корветы находятся в работе

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июня. /ТАСС/. Тихоокеанский флот скоро получит корвет проекта 20380 "Громкий", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В течение месяца, мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток", - сказал Криворучко журналистам в субботу.

По его словам, остальные корветы находятся в работе.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения.

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км). На корабле может базироваться вертолет Ка-27.
30.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
14039
№1
02.07.2018 10:23
Немного не в тему, но достаточно важно. По моему глубокому убеждению на Сахалине должен быть сформирован новый подвижный узел связи ВМФ. В формате полка или (лучше бригады).

Только он в условиях военного времени обеспечит достаточную устойчивость и управляемость силами флота на охотском и курильском направлениях.

Без него и кораблям и лодкам и самолетам придется весьма тяжко...

Ну и второе, это организация полноценного приемно-передающего узла на базе ЗКП ТОФ (с подземными антеннами и пеленгатором)
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EE
Krug78
216
№2
02.07.2018 11:33
Цитата, Восход
Немного не в тему, но достаточно важно.
Всход, это все такая ерунда и мелочи, о чем Вы говорите? Лучше вложиться в реализацию "закона Яровой", какие узлы для ВМФ то?
-1
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RU
Восход
14039
№3
02.07.2018 12:12
Цитата, Krug78 сообщ. №2
это все такая ерунда и мелочи, о чем Вы говорите? Лучше вложиться в реализацию "закона Яровой", какие узлы для ВМФ то?
К сожалению это не мелочи, а огромная насущная проблема, вдаваться в подробности которой я не имею права.

Я сказал, как бы то, что мог сказать, на основании того, что вижу, знаю и осознаю (но озвучить чего непосредственно не могу в силу ряда причин)
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