Перспективы проекта ТВС-2МС



Самолет ТВС-2МС на МАКС-2013

Источник: khmelikvictor.livejournal.com Самолет ТВС-2МС на МАКС-2013Источник: khmelikvictor.livejournal.com

Компания "Русавиапром", осуществляющая конвертацию самолётов Ан-2 в глубоко модернизированный ТВС-2МС, постепенно наращивает объём бизнеса. Уже существующие производственные возможности позволяют выпускать до 15 бортов в год, в планах - переезд на новую площадку, что даст возможность почти утроить темп работ. Однако спрос на модернизированные машины сдерживается достаточно высокой ценой двигателя Honeywell TPE331-12. Локализация производства авиадвигателя в России могла бы решать сразу несколько проблем: от снижения цены до снижения рисков срыва поставок.

Проект глубокой модернизации самолёта Ан-2 с доведением до варианта ТВС-2МС был разработан ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А Чаплыгина". После проведения всесторонних испытаний и получения аттестата годности самолёта к эксплуатации, проект перешёл в стадию серийного производства. К началу 2017 года ООО "Русавиапром", осуществляющее работы по модернизации, уже ремоторизировало 23 самолёта. При этом, по словам генерального директора предприятия Петра Кожевникова, темпы выпуска не снижаются. Если в 2016 году заказчикам было передано восемь самолётов, то на 2017 год подписаны контракты на шесть машин (по три для заказчиков в Москве и Новосибирске), ещё два-три самолёта будут поставлены в этом же году в Хабаровск. "Общий выпуск ТВС-2МС в 2017 году, скорее всего, превысит уровень прошлого года", - отметил собеседник агентства.

Потенциал рынка модернизации П.Кожевников оценивает достаточно высоко: численность парка Ан-2 в России немногим менее 1500 экземпляров, правда, лишь треть из них имеет лётную годность. В то же время, несколько сотен самолётов Ан-2, пригодных для модернизации в ТВС-2МС, эксплуатируется за рубежом, прежде всего в Китае. Переговоры о поставках ТВС-2МС на экспорт ведутся с несколькими странами: Монголией, Казахстаном, Кубой, Вьетнамом. Впрочем, по мнению собеседника, эти страны не сделают крупные заказы. В то же время Китай, обладающий крупным парком Ан-2, планируется аналогичные работы по модернизации парка проводить самостоятельно.

Рассчитывая на рост заказов, "Русавиапром" прорабатывает вопросы, связанные с освоением новой производственной площадки на базе бывшего авиационно-ремонтного завода №26 в Толмачёво под Новосибирском. Там компания планирует приобрести большой производственный корпус, что позволит одновременно работать на четырёх самолётах. При сроке модернизации прошедшего ремонт самолёта около одного месяца темп выпуска можно довести примерно до 50 самолётов в год, при том, что сегодня предприятие готово ремоторизировать порядка 15 воздушных судов в год.

Будет ли востребовано столь масштабное производство в ближайшее время? Вероятно, нет, ведь стоимость работ остаётся достаточно высокой с учётом того обстоятельства, что двигатели Honeywell TPE331-12 приходится приобретать за валюту. В то же время, по мнению П.Кожевникова, локализация производства американского двигателя в России приведёт к существенному снижению цены самолёта ТВС-2МС. По его словам, такая возможность сейчас прорабатывается.

Локализация выпуска двигателя позволила бы решить как минимум две задачи. Во-первых, появилась бы возможность существенно снизить стоимость ремоторизации. Если сегодня работы на одном самолёте оцениваются примерно в $1 млн, или $850 тыс. при крупном заказе, порядка 100 бортов, то с двигателем отечественной сборки ценовую планку можно было бы понизить до $600 тыс., полагает директор предприятия. Во-вторых, будет обеспечена надёжность поставок. "ТВС-2МС - чисто гражданская машина и не подпадает ни под какие санкции. Проведение же в России даже 40-процентной локализации позволит России "в случае чего" не остаться без двигателей, располагая достаточными производственным и кадровым потенциалом", - полагает топ-менеджер компании. Наконец, вместе со сборочным производством в России будет налажен и ремонт двигателей, что снизит затраты эксплуатантов и ускорит проведение работ.

Дмитрий Козлов