Дамаск ждет военную полицию из России



Российская военная полиция в Сирии

Источник: ТВЦ Российская военная полиция в СирииИсточник: ТВЦ

Кто обеспечит режим деэскалации конфликта на всей территории Сирии

На следующей неделе в Астане планируется проведение пятого с начала 2017 года раунда консультаций о зонах деэскалации в Сирии. Предполагается уточнить детали обустройства линий разграничения и определить для них состав воинских контингентов.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил телеканалу Haberturk, что в середине июня в ходе переговоров со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации казахских и киргизских военных. "От русских даже поступило предложение: может быть, отправить определенное число киргизских и казахских военных… В Идлибе проживает более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться", - сказал Ибрагим Калын.

Внешнеполитические ведомства Казахстана и Киргизии отрицают существование таких планов. Но вряд ли предложение Александра Лаврентьева было спонтанным. Этот вопрос Владимир Путин мог обсудить ранее в телефонном разговоре с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым 5 мая и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 30 мая. Однако и Астана, и Бишкек на официальном уровне категорически опровергли ведение переговоров на эту тему.

Между тем лидер сирийской оппозиционной группы "Хмеймим" Ильян Масаад не исключил, что, вероятно, существовало намерение привлечь военных из мусульманских стран, не вовлеченных в сирийский конфликт и поддерживающих позиции Москвы и Дамаска по конфликту. Не суждено… Атамбаев вообще заявил о невозможности такого решения до конца его президентства.

В соответствии с Меморандумом о создании четырех зон деэскалации в провинции Идлиб и некоторых частях провинций Латакия, Алеппо и Хама, Хомс, Дераа и Эль-Кунейтра, а также в пригороде Дамаска Восточной Гуте на линиях соприкосновения правительственных и оппозиционных войск планируется создать "полосы безопасности" с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что режим деэскалации будет распространен на всю территорию страны. Понятно, что для этой миссии 300, 500 и даже 1000 военных полицейских не хватит.

Само их присутствие в Сирии уже создаст определенный рычаг давления на все стороны сирийского конфликта и установит сферы влияния третьих стран в тех или иных регионах страны. Не случайно представители многих стран внесли предложения об участии в полицейской миссии своих военных. Так, турецкие военные скорее всего будут размещены в провинции Идлиб. В районе Дамаска будут находиться наблюдатели из Ирана, а на юге страны в провинции Дераа предполагается создание механизма, в котором будут задействованы американцы и Иордания.

Все эти предположения не лишены основания. В частности, на сайте Посольства РФ в Иордании опубликована информация о телефонном разговоре Сергея Лаврова с его иорданским коллегой Айманом Сафади. Как сообщило диппредставительство 12 мая, главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы взаимодействия в региональных делах с упором на сирийское урегулирование в контексте Меморандума о создании зон деэскалации. Вопрос о зонах деэскалации в Сирии Владимир Путин мог обсуждать с главами Египта, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины и Саудовской Аравии.

В американские СМИ просочилась информация о том, что в мае состоялось по крайней мере две встречи в Иордании представителей России и США при участии иорданских властей. Запланированную третью встречу в Аммане отложили "из-за трудностей в согласовании времени ее проведения". Они проводились для согласования позиций России, США, Израиля и Иордании относительно зоны деэскалации на юге Сирии. Израиль заявил, что не потерпит иранского присутствия на своей границе с Сирией.

Американскую сторону представляли спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни. Как сообщают СМИ, американцы рассчитывают "участвовать в диалоге" с целью установить зоны деэскалации не только на юго-западе Сирии, но и в других частях республики.

Зная отношение Вашингтона к Башару Асаду, нетрудно догадаться, что под благовидным предлогом предотвращения боевых действий между конфликтующими сторонами США намерены помочь вооруженной оппозиции. В этих условиях Россия, внесшая огромный вклад в борьбу с ИГ и оказавшая поддержку Башару Асаду, не сможет безучастно наблюдать за вводом в "полосы безопасности" военных контингентов других стран. По словам Ибрагима Калына, российские военные вместе с турецкими будут отвечать за безопасность в провинции Идлиб, а в районе Дамаска – действовать вместе с иранскими военнослужащими.

В ходе консультаций в Астане, запланированных на 4–5 июля, может окончательно решиться вопрос о масштабах участия российских военных в полицейской операции. По оценочным данным, основанным на уже имеющемся опыте, потребуется до двух батальонов российской военной полиции. Вместе с приданными подразделениями боевого и материально-технического обеспечения общая численность их может составить около 1,2 тыс. военнослужащих.

Напомним, что, по неофициальным данным, в Сирии в составе наземных сил на ротационной основе находится батальон военной полиции, батальон морской пехоты, батальон ВДВ, группы спецназа Главного разведывательного управления и Сил специальных операций, подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, радиоэлектронной борьбы, ПВО, инженерных войск, не считая частей ВКС, армейской авиации Сухопутных войск и гражданских лиц тыловых подразделений. Общая численность этих частей и подразделений достигает примерно 2,5 тыс. военнослужащих. Будет ли увеличен российский военный контингент в Сирии? Ответ на этот вопрос мы получим совсем скоро.