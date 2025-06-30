Новейший тральщик "Александр Обухов" Балтийского флота представлен на МВМС-2017
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Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 выводится из Кронштадта для начала прохождения заводских ходовых испытаний, 29.04.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru
ЦАМТО, 29 июня. Новейший корабль противоминного обеспечения с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика "Александр Обухов", недавно пополнивший боевой состав корабельных надводных сил Балтийского флота, представлен на Международном военно-морском салоне (МВМС-2017).
В декабре на борту корабля прошел ритуал подъема Андреевского флага, его полотнище в руки командира тральщика передал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев.
Экипаж прошел подготовку в одном из учебных центров ВМФ, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, куда вошли десятки артиллерийских стрельб и минных постановок, боевое траление, постановка контактных и неконтактных тралов, комплекс мероприятий по уничтожению плавающих и выборке донных и якорных мин.
Справочно:
"Александр Обухов" – тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью использование стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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29.06.2017
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