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Новейший тральщик "Александр Обухов" Балтийского флота представлен на МВМС-2017

30.06.2017 ЦАМТО 290 0
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Тральщик «Александр Обухов»
Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 выводится из Кронштадта для начала прохождения заводских ходовых испытаний, 29.04.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 29 июня. Новейший корабль противоминного обеспечения с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика "Александр Обухов", недавно пополнивший боевой состав корабельных надводных сил Балтийского флота, представлен на Международном военно-морском салоне (МВМС-2017).

В декабре на борту корабля прошел ритуал подъема Андреевского флага, его полотнище в руки командира тральщика передал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев.

Экипаж прошел подготовку в одном из учебных центров ВМФ, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, куда вошли десятки артиллерийских стрельб и минных постановок, боевое траление, постановка контактных и неконтактных тралов, комплекс мероприятий по уничтожению плавающих и выборке донных и якорных мин.

Справочно:

"Александр Обухов" – тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью использование стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
29.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Выставки
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