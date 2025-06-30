Представитель МОП Азербайджана сообщил о некоторых программах лицензионного производства ВиВТ
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ЦАМТО, 29 июня. Представитель Министерства оборонной промышленности (МОП) Азербайджана сообщил в интервью "Джейнс" об организации ряда совместных предприятий и реализации лицензионных программ с иностранными партнерами.
В ходе беседы с журналистом "Джейнс" старший советник главы МОП Азер Мамедов рассказал о некоторых деталях работы 31 совместного предприятия, которые производят в общей сложности 1100 изделий военного назначения.
В частности, на предприятиях, входящих в структуру МОП, производится широкий ассортимент снайперских винтовок, включая 14,5-мм Isitigal-T под патрон .308 Winchester / .338 Vashaq, организовано лицензированное производство трех моделей 9-мм пистолетов, разработанных турецкой компанией TISAS. По словам А.Мамедова, в настоящее время в Азербайджане производится 17 деталей для этих пистолетов, а местным вариантом – пистолетом "Зафар" (Zafar) – теперь оснащается азербайджанский спецназ.
Кроме того, в 2010 году российским концерном "Калашников" Азербайджану была предоставлена лицензия, дающая право предприятиям МОП произвести 120 тыс. автоматов AK-74M. Нынешнее производство будет продолжаться до 2021 года.
Также в Азербайджане продолжается производство бронированной техники по лицензии южноафриканской "Парамаунт груп" (Paramount Group). С 2008 года Азербайджан подписал несколько соглашений на производство в общей сложности 85 бронеавтомобилей "Мародер" и 85 "Матадор", которые были собраны на мощностях Завода электронно-вычислительных машин в Баку.
Наряду с этим, в феврале 2017 года был представлен первый разработанный в стране бронеавтомобиль "Туфан" (Tufan). Машина стандарта MRAP была разработана Национальным аэрокосмическим агентством, и будет собираться на заводе "Агрегат" (расположен в пригороде Баку) с 2018 года.
Другой сектор, который Азербайджан стремился развивать с использованием зарубежного опыта, – беспилотные системы. В Азербайджане этот сегмент монополизировал Израиль. В частности, Вооруженные силы Азербайджана используют БЛА "Херон", приобретенные у компании "Израэль аэроспейс индастриз" (IAI), местный производитель AZAD выпускает по лицензии тактические БЛА "Аэростар".
А.Мамедов заявил, что текущая работа AZAD сосредоточена на программе БЛА "Забра-1K" (Zarba-1K) – местной производной "Орбитер-K". Это разведывательно-ударный БЛА, оснащенный кумулятивной боеголовкой. Минобороны в ближайшие несколько месяцев начнет испытания аппарата.
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29.06.2017
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