Привет из Турции: Анкара создала новые «дроны-камикадзе»

Турция превращает тренировочную систему Simsek в дрон-камикадзе

Анкара превращает учебно-тренировочный беспилотный летательный аппарат Simsek в дрон-камикадзе. Новый турецкий барражирующий боеприпас будет обладать большой скоростью полета и увеличенными маневренными возможностями.

Президент и главный исполнительный директор TAI (Turkish Aerospace Industries, Турецкая аэрокосмическая компания) Темел Котиль сказал в интервью CNN Turk, что теперь систему Simsek можно использовать как дрон-камикадзе.

«Он может нести 5 кг взрывчатки, а при запуске с БЛА радиус боевого применения Simsek может составить 100-200 километров. Мы производим 100 дронов Simsek в год», - сказал Котиль.

TAI не предоставила никаких дополнительных сведений об этой модификации.

Программа создания высокоскоростной системы беспилотных летательных аппаратов в Турции началась в 2009 году. Ставилась задача удовлетворить потребности турецких военных в тренировках по борьбе с воздушными целями, имитируя вражеские самолеты или ракеты.

Simsek был создан в 2012 году как высокоскоростная платформа с турбореактивным двигателем. Аппарат развивал максимальную скорость 740 км/ч и обладал практическим потолком 15 тыс. футов. Simsek обладает относительно небольшими габаритами. При длине фюзеляжа в 3,4 метра, размах крыла БЛА составляет лишь 1,5 метра.

До 2020 года БЛА Simsek применялся в военных учениях, но в прошлом году Турецкая аэрокосмическая компания интегрировала Simsek в свой проверенный в боях беспилотник Anka.

TAI Anka - семейство беспилотных летательных аппаратов, разработанных турецкой компанией Turkish Aerospace Industries для Вооруженных сил Турции. Размах крыла этого аппарата - 17,5 м, длина - 8,6 м. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 1600 кг, масса полетной нагрузки - 250 кг. Крейсерская скорость - 200 км/час.

Вариант Simsek-камикадзе - не совсем барражирующий боеприпас, как Harop, производимый компанией Israel Aerospace Industries. Первоначально Simsek был разработан для имитации самолета. Его скорость и маневренность лучше, чем у барражирующего боеприпаса. Однако Harop имеет больший радиус боевого применения и обладает более мощной боевой частью. Тем не менее, БЛА Simsek дешевле и проще в производстве, отмечает американское издание Defense News.

С добавлением оптических датчиков и возможностей канала передачи данных БЛА Simsek можно будет использовать в качестве барражирующего боеприпаса. Но эти усовершенствования и дополнения отрицательно скажутся на летных характеристиках и увеличат производственные затраты, пишет Defense News.

Интеграция Simsek с более крупными боевыми дронами, такими как Anka и Aksungur от TAI, обеспечивает этому БЛА увеличенную дальность и скорость.

Simsek, запущенный с дрона-носителя, может использоваться как ложная цель, способная дезориентировать боевые расчеты средств противовоздушной обороны. Комплектация БЛА Simsek боевой частью увеличивает сферу применения аппарата. Но 5 килограммов гексогена или тринитротолуола могут и не решить задачу по нейтрализации боевых бронированных машин вероятного противника, считает Defense News.

По сообщениям СМИ, версия Simsek-камикадзе уже готова к боевому применению. Однако Турецкая аэрокосмическая компания все еще работает над увеличением полезной нагрузки этого аппарата и улучшением его маневренных возможностей.

«В целом в том, что барражирующий боеприпас построен на основе существующего беспилотного аппарата, нет ничего необычного. Подобный подход уже использовался ранее другими разработчиками. Использование имеющихся наработок по аппаратам такого же класса, но другого изначального назначения позволяет сократить сроки и финансовые затраты на создание новой системы. Для разработчиков критически важен вывод новых систем на рынок в максимально короткие сроки, в силу активного развития направления беспилотных систем и барражирующих боеприпасов в мире и, соответственно, высокой конкуренции», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По словам специалиста, ярким примером использования указанного подхода является применявшаяся Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в прошлом году израильская система Orbiter 1K.

Эта система была создана компанией Aeronautics Defense Systems (ADS) на базе ранее разработанного беспилотного летательного аппарата Orbiter 2, предназначенного для видовой разведки.

«Подобный пример далеко не единственный, таким же путем пошли и разработчики из другой израильской компании - Elbit Systems. Здесь в барражирующий боеприпас был переделан разведывательный беспилотник SkyLark 3. В результате в относительно короткие сроки - менее, чем за 1 год - была получена новая система с БЛА-«камикадзе» SkyStriker», - отметил Денис Федутинов.

По его мнению, необходимыми доработками в случае применения такого подхода помимо дооснащения беспилотного летательного аппарата боевой частью являются также упрощения ряда подсистем, для обеспечения меньшей стоимости готовых изделий, что необходимо с учетом малой кратности применения. Стоит отметить, что турецкие разработчики использовали такой вариант беспилотного аппарата, как воздушную мишень - то есть аппарат, изначально созданный малоресурсным, что в еще большей степени подходит для применения в качестве БЛА-«камикадзе».

«Вместе с тем попытка сделать барражирующий боеприпас на базе беспилотного аппарата, оснащенного турбореактивным двигателем, выглядит действительно необычно.

Беспилотники-«камикадзе» как правило оснащаются либо электрическими двигателями, либо двигателями поршневыми. Первые используются в легких аппаратах, применяемых в операциях, где существенная нагрузка не обязательна, но необходимо обеспечение максимальной скрытности. Вторые - на аппаратах более тяжелых, они обеспечивают возможность размещения большей боевой части и одновременно большей продолжительности барражирования», - отметил Денис Федутинов.

По мнению главреда «Беспилотной авиации», и для высокоскоростного барражирующего боеприпаса может найтись определенная ниша. Однако, в силу естественных ограничений по продолжительности полета, характерных для оснащенных такими типами силовых установок летательных аппаратов, эта ниша не обещает быть существенной. В то же время сделанные в рамках этого проекта наработки могут быть использованы в дальнейшем при создании других перспективных систем турецкого ОПК.

В России также ведется разработка барражирующих боеприпасов.

Как ранее писала «Газета.Ru», отечественный барражирующий боеприпас «Ланцет» был впервые показан в экспозиции Концерна «Калашников» два года назад на военно-техническом форуме «Армия-2019».

Следом за Израилем, пионером в создании барражирующих боеприпасов, средства поражения этого класса в последние годы активно разрабатывались в различных странах мира. Можно сказать, что сформировалась определенная ниша таких систем, которые видятся в качестве доступных средств нанесения высокоточных ударов. Причем целями могут быть не только элементы комплексов ПВО противника, как это было на первоначальном этапе, но также и другие цели, включая как неподвижные, такие как артиллерийские системы, так и движущиеся объекты - в первую очередь, боевые бронированные машины.

Михаил Ходаренок