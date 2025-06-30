На космодроме Байконур выбрали две площадки для суборбитального туризма
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Байконур
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Сообщается, что одна площадка предложена на базе заброшенных стартовых сооружений, вторая - в чистом поле
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Две площадки на космодроме Байконур предложены для осуществления суборбитальных туристических пусков российскому оператору - компании "КосмоКурс".
"Наши специалисты осмотрели и оценили готовность инфраструктуры Байконура для совершения суборбитальных туристических полетов. Мы осмотрели два конкретных равнинных места, предложенных нам Роскосмосом, которые отвечают нашим техническим параметрам", - рассказал в четверг ТАСС глава компании Павел Пушкин.
По его словам, одна площадка предложена на базе заброшенных стартовых сооружений, вторая - в чистом поле. Помимо осмотра вероятных площадок для развития суборбитального туризма сотрудники "КосмоКурса" осмотрели готовность аэропорта Байконур к массовому приему желающих слетать в космос, оценили экскурсионную деятельность на космодроме, готовность туристической инфраструктуры - гостиниц и заведений питания. "Роскосмосом очень много сделано на Байконуре в последние годы с точки зрения развития туризма", - отметил Пушкин.
Ранее сообщалось, что "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов на околоземную орбиту. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит пятнадцатиминутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости пять - шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит 200-250 тысяч долларов.
Первоначально для запусков предполагалось использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области. От развития суборбитального туризма на космодроме Восточный компания "КосмоКурс" отказалась по причине лесистой местности. Как сообщалось, компания планирует проводить до 115 пусков в год, что соответствует полету в космос около 700 туристов ежегодно. Первый туристический полет намечен на 2021 год.
Аналогичные проекты создают частные компании Blue Origin, основанная главой интернет-магазина Amazon Джеффом Безосом, и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.
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29.06.2017
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