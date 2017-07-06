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"КосмоКурс" наладит собственное производство ракет, если не договорится с Роскосмосом

07.07.2017 ТАСС 122 0
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

При этом в госкорпорации сообщили, что пока конкретных предложений от "КосмоКурса" об использовании производственных мощностей предприятий отрасли не поступало

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский оператор в области суборбитального туризма "КосмоКурс" рассматривает возможность организации собственного производства ракетно-космической техники в случае, если ему не удастся договориться о размещении заказов на предприятиях Роскосмоса. Об этом в четверг заявил ТАСС глава компании Павел Пушкин.

"Мы сейчас ведем переговоры с Роскосмосом. Если сумеем договориться с ним, то будем рассматривать его производственные мощности. Основная для нас проблема кроется в том, что если предприятиям Роскосмоса будет поставлена задача по линии госзаказчика, то выполнение нашего контракта будет приостановлено. Нас это, конечно, не устраивает. Поэтому, если у нас получится договориться, будем с ними сотрудничать, а если нет - будем строить собственное производство, в том числе с привлечением мощностей инвестора", - рассказал Пушкин.

В то же время в пресс-службе госкорпорации ТАСС сообщили, что пока с компанией "КосмоКурс" никакой конкретики в этой области не обсуждается. "В Роскосмосе работает блок развития бизнеса и коммерциализации, который в том числе осуществляет функцию "единого окна" по инициативам частных компаний. Пока конкретных предложений от "КосмоКурса" об использовании производственных мощностей предприятий отрасли в госкорпорацию не поступало", - сообщили ее представители.

Ранее стало известно, что компания "КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов, который будет состоять из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости пять-шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $200-250 тыс. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, что соответствует примерно 700 туристам в год, первый полет намечен на 2021 год.

Первоначально для запусков предполагалось использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области. От развития суборбитального туризма на космодроме Восточный компания "КосмоКурс" отказалась по причине лесистой местности в том районе. Теперь российскому оператору предложены на выбор две площадки на космодроме Байконур .

Аналогичными суборбитальными проектами занимаются частные компании Blue Origin, основанная главой американского интернет-магазина Amazon Джеффом Безосом, и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Blue Origin
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Гособоронзаказ
ИТ

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