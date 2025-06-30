Важно знать не только Украине: частная разведка США раскрыла военные планы Кремля



Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Источник: © РИА Новости, Сергей Ещенко Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"Источник: © РИА Новости, Сергей Ещенко

Финансовые трудности заставляют Россию расставить приоритеты в обороне.

Военный бюджет России был сокращен на 5% - впервые за почти двадцать лет. Это означает, что Кремль вынужден принимать трудные решения для определения приоритетности потребностей в обороне. И поскольку Россия расширяет военные возможности на континенте, ей пришлось умерить свои морские амбиции. Однако полностью РФ от морей не откажется: самой серьезной проблемой безопасности Москва все еще считает ядерное сдерживание, которое включает и подводный атомный флот. О военных планах Кремля, который, скорее всего, оставит среди своих приоритетных целей и Украину, идет речь в прогнозе частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Российская военная модернизация вступает в решающий этап. Государственная программа вооружений (ГПВ), охватывающая 2018-2025 годы, должна быть завершена в сентябре. Новый план будет определять не только возможности вооружения страны в 2030-х годах, но и стратегическое направление развития российских войск в целом. Первые признаки указывают на существенное снижение российских морских амбиций, поскольку Москва сосредоточилась на континентальной силе.

Россия оценивает, в каком направлении будут развиваться ее вооруженные силы в течение следующих нескольких лет. Поэтому, полагают в Stratfor, основное ограничение для Кремля будет финансовым. Из-за резкого снижения цен на нефть в 2014 году оборонный бюджет России, бурно растущий в течение почти двух десятилетий, начал сталкиваться со значительными трудностями. Высшей точки проблемы достигли в этом году: Кремль сократил военный бюджет на 5%. Первое с 1990-х годов сокращение означает, что Россия не сможет достигнуть своей официальной цели - модернизировать 70% своих вооруженных сил к 2020 году. Ожидается, что общее финансирование программы вооружений в 2018-2025 годах составит лишь половину от суммы, на которую надеялось Минобороны РФ. Следовательно, Кремлю придется принимать трудные решения о том, на что в первую очередь направить военные инвестиции. Экономические потрясения и проблемы промышленности уже отсрочили завершение ГПВ на два года, и Россия больше не может откладывать принятие решений по вопросам своего военного будущего.

Тонущий корабль

Между тем основная часть российского флота отчаянно нуждается в финансировании. Несмотря на то, что в течение последнего десятилетия были внедрены программы модернизации военно-морского флота, по большей части его основой все еще остаются малые или старые военные корабли. После окончания холодной войны россияне не построили новых типов надводных военных кораблей, которые были бы больше фрегата, а единственный в стране авианосец "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1985 году. Если Москва хочет иметь мощный океанский флот с большими надводными кораблями и авианосцами, ей необходимо выделить значительные средства на военно-морской флот в рамках ГПВ 2018-2025 годов.

Однако, по мнению аналитиков Stratfor, уже становится ясно, что необходимое финансирование не будет выделено. Кажется, Минобороны отдает большее предпочтение уже начатым (а значит, менее рискованным) программам вооружений перед новыми. Это ставит российский военно-морской флот в невыгодное положение, потому что после распада Советского Союза не было ни одной крупной программы, касающейся надводных кораблей. К тому же, ограниченный оборонный бюджет будет направлен на рентабельные системы вооружений, а не на дорогие флагманские программы, что исключит огромные затраты на крупные военные корабли. Вдобавок вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин как ключевая фигура, занимающаяся военной промышленностью, заявил в мае, что в отличие от США Россия не является морской державой. Он подчеркнул, что Россия - это континентальная держава, поставив под сомнение, что РФ нуждается в новом авианосце. Встреча в середине мая президента России Владимира Путина и военных подтвердила эти заявления. Российские СМИ позже объявили, что разработки эскадренных миноносцев и нового авианосца откладываются на неопределенный срок.

Вкладывать деньги, куда нужно

Тем не менее хотя бы в одном морские мечты России не потеряют от сокращений - в атомном подводном флоте. В последнее время главным вопросом обороны РФ стало ядерное сдерживание, включающее в себя наземные ракеты, атомные бомбардировщики и подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Во время холодной войны атомные подлодки были настолько ценными, что советский надводный флот стал в большей или меньшей мере вспомогательным оружием подводного. В ближайшие годы это средство устрашения будет таким же значимым для вооруженных сил России, полагают в американской разведывательно-аналитической компании.

Похоже, что ГПВ будет предусматривать не только достаточное финансирование атомного подводного флота, но и дальнейшее укрепление военно-воздушных сил. Кремль будет больше вкладываться в стратегические транспортные самолеты и усовершенствованные боевые самолеты с акцентом на модернизацию самолетов четвертого поколения, а не на новые, более передовые модели, такие как малозаметный истребитель Т-50. Россия также сосредоточит внимание на инвестициях, которые помогут сделать ее воздушные и наземные силы более маневренными, гибкими и смертоносными, включая высокоточные боеприпасы, расширенные возможности использования радиоэлектронной борьбы, модернизированное оборудование управления и контроля, космические активы и улучшенные разведывательные и надзорные механизмы, а именно беспилотные летательные аппараты.

Что касается регионов, которые больше всего выиграют от ГПВ, ожидается, что Россия будет фокусироваться на южных и западных военных округах. Они отвечают за важные оперативные зоны, включая страны Балтии, Украину и Кавказ. Кремль также будет уделять первоочередное внимание арктическому Объединенному стратегическому командованию "Север", которое получит статус военного округа к 2020 году. Оно включает в себя главную часть ядерных сил России и согласуется со стратегической направленностью вооруженных сил.

В Stratfor считают, что оборонные приоритеты России отражают то, что власти страны воспринимают как самые большие угрозы безопасности. С точки зрения Москвы, главную опасность по-прежнему представляет посягательство НАТО на западный фланг РФ, что требует мощного ядерного сдерживания, усиленного летальным наземным и воздушным вооружением. Россия развивает миссии, которые предусматривают переброску сил в отдаленные регионы - от Арктики до Сирии, - если там есть дружественная среда. Исходя из этого, Кремль будет уделять большое внимание созданию гибких наземных сил с расширенным стратегическим авиатранспортным флотом. В конце концов, Россия признает, что нельзя быть одновременно и большой морской, и большой континентальной державой.

Владислав Кудрик