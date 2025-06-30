Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" проекта 22160 строятся в Керчи



Спутниковый снимок, датированный 28.02.2017 и показывающий часть строящихся кораблей и судов на открытом стапеле ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи. В центре виден уже сформированный корпус патрульного корабля "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, на соседней стапельной нитке идёт строительство гражданского аварийно-спасательного судна проекта MPSV07

Источник: TerraServer.com (via sdelanounas.ru ) Спутниковый снимок, датированный 28.02.2017 и показывающий часть строящихся кораблей и судов на открытом стапеле ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи. В центре виден уже сформированный корпус патрульного корабля "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, на соседней стапельной нитке идёт строительство гражданского аварийно-спасательного судна проекта MPSV07Источник: TerraServer.com (via sdelanounas.ru )

Судя по опубликованным спутниковым фотографиям c ресурса TerraServer.com и данным о закупках ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, на этом предприятии ведется фактическое строительство для ВМФ России двух патрульных кораблей проекта 22160 "Павел Державин" и "Сергей Котов" (заводские номера 163 и 164). Судя по спутниковому снимку, корпус первого из них уже 28 февраля 2017 года находился в весьма высокой степени готовности. Напомним, что оба указанных патрульных корабля были официально заложены в феврале и мае 2016 года соответственно в Зеленодольске на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в группу компаний ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс").

Зеленодольский завод имени А.М. Горького с конца 2014 года фактически получил под временное управление керченский завод "Залив", и теперь передает на "Залив" часть своих заказов. Как уже сообщалось, на заводе "Залив" также строятся кабельные судна "Волга" и "Вятка" проекта 15310. Эти весьма крупные суда (дедвейт около 8000 т, длина около 140 м; ширина около 19 м) были заказаны ВМФ России Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького, и их формальная закладка состоялась в Зеленодольске 6 января 2015 года. Также, по имеющейся информации, на заводе "Залив" строится головной заказанный Зеленодольскому заводу малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"), получивший название "Циклон" и без особой огласки заложенный в Керчи летом 2016 года.

Кроме того, на заводе "Залив" для ВМФ России ведется строительство трех малых гидрографических судов проекта 19910 с заводскими номерами 801, 802 и 803, заложенных в 2016 и начале 2017 годов.

Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" (заводские номера 163 и 164) строятся по контракту ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны России № 1419187406982020105007328/З/1/1/0556/ГК-14-ДГОЗ от 9 октября 2014 года на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. По данному контракту в Зеленодольске была к настоящему времени также начата постройка патрульных кораблей "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162, заложен 25 июля 2014 года) и "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года). Срок сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 - 2018 год, с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, хотя неясно, будут ли эти сроки выдержаны.

Головной корабль проекта 22160 под названием "Василий Быков" (заводской номер 161) строится на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России по отдельному контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года, хотя фактически он был заложен на предприятии еще 26 февраля 2014 года. Он планировался к сдаче в 2017 году, однако фактически сейчас только на август 2017 года запланирован его спуск на воду.

Все шесть законтрактованных кораблей проекта 22160 планируются к вводу в состав Черноморского флота.