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В Минобороны назвали новый британский авианосец "удобной морской целью"

30.06.2017 РИА Новости 300 0
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Британский авианосец Королева Елизавета. 28 июня 2017
Британский авианосец Королева Елизавета. 28 июня 2017
Источник: © Фото : Royal Navy / MoD / Crown copyright

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что британский авианосец "Королева Елизавета" - это лишь "удобная морская цель".

Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании утверждал, что русские будут смотреть на крупнейший британский боевой корабль с завистью и восхищением.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего, сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", - сказал Конашенков.

Он отметил, что британский авианосец без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков заключил, что "с учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота - в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

Ранее сообщалось, что "Королева Елизавета" впервые в истории отправилась в плавание. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I (правила с 1558 по 1603 год) и стал вторым судном в составе ВМС Великобритании с таким именем.

В феврале этого года единственный в ВМФ тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из Сирии с боевой службы в Североморск. За время дальнего похода, который продлился около четырех месяцев, корабельная авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" прошла около 18 тысяч морских миль.

В будущем году планируется начать работы по модернизации крейсера, введенного в строй в 1991 году. Как заявил РИА Новости вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев, "Адмирал Кузнецов" после ремонта прослужит Военно-морскому флоту еще 20 лет.
29.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Сирия
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Адмирал Кузнецов
Гранит
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Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
пр. 1155

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