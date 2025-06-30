В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рекомендовал британскому королевскому флоту "не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника"
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца Queen Elizabeth и его превосходстве над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Заявление представителя МО РФ поступило в ТАСС.
"Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им [министром] военно-морской науки. И прежде всего - сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", - отметил Конашенков.
"Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, - противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - указал представитель российского военного ведомства.
"С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота - в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника", - заметил Конашенков.
Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец Queen Elizabeth с завистью и восхищением. При этом британский министр подчеркнул, что ВМС страны примут все возможные меры, чтобы российские корабли не приблизились к авианосцу.
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29.06.2017
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