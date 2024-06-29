Индия намерена приобрести в США самолет C-17 "Глоубмастер-3" – DSCA



Сборка самолета C-17 на заводе Боинг в Лонг Бич

Источник: articles.latimes.com Сборка самолета C-17 на заводе Боинг в Лонг БичИсточник: articles.latimes.com

ЦАМТО, 28 июня. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" военно-транспортного самолета (ВТС) C-17 "Глоубмастер-3". Полная стоимость соглашения может составить 366,2 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 26 июня.

Правительство Индии обратилось к руководству США с запросом о продаже одного самолета C-17 "Глоубмастер-3" с четырьмя двигателями F117-PW-100 производства "Пратт энд Уитни", системы предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-47, комплекта автоматов отстрела ИК-ловушек и дипольных отражателей AN/ALE-47, одного транспондера системы государственного опознавания "свой-чужой" AN/APX-119, оборудования точной навигации, запасных частей, вспомогательного и испытательного оборудования, технической документации, предоставлении гарантии, доставке, инженерной, логистической и технической поддержке со стороны американского правительства и подрядчика, а также других связанных элементов материального обеспечения.

Как говорится в уведомлении, данная продажа расширит возможности ВВС Индии по осуществлению стратегических воздушных перевозок. На вооружении ВВС Индия уже имеются самолеты C-17 и ввод в боевой состав дополнительного самолета не вызовет затруднений.

Основным подрядчиком по контракту выбрана компания "Боинг". Покупатель обычно требует выполнения сопутствующей контрактам офсетной программы, детали которой будут согласованы в ходе дальнейших переговоров заказчика и подрядчика.

Уведомление о потенциальной продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракт будет обязательно заключен.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Индии приобрели 10 ВТС C-17A "Глоубмастер-3" в рамках подписанного в 2011 году контракта стоимостью 4,116 млрд. долл. Самолеты были приняты на вооружение в течение 2013-2015 гг. Опцион к контракту предусматривал закупку до шести дополнительных машин. Из-за нехватки финансовых средств планы ВВС Индии были сокращены до трех самолетов. Однако Нью-Дели традиционно затянул переговоры по поставке и в результате из-за прекращения корпорацией "Боинг" выпуска C-17A получил возможность приобрести лишь один т.н. "белый хвост" из 13 (компания за собственные средства собрала эти самолеты в ожидании потенциальных заказов). Объявление о продаже, вероятно, было приурочено к визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.